Σπείρα διακινούσε παράνομα αλλοδαπούς από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εικόνες)

Συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Πώς δρούσαν.



Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη Χώρα μας προς έτερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 4-7-2022, σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, 6 αλλοδαποί μέλη της σπείρας, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερος αλλοδαπός μέλος της οργάνωσης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη και αλλοδαπός για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και της Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον μήνα Απρίλιο τρέχοντος έτους, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη δραστηριοποίηση τους στη διευκόλυνση παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη Χώρα μας προς έτερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν σε περιοχές του κέντρου Αθηνών αλλοδαπούς, τους οδηγούσαν σε καταστήματα, ώστε να προμηθεύονται ενδυμασία που παραπέμπει όσο το δυνατόν περισσότερο στο προφίλ Ευρωπαίου επιβάτη, καθώς και σε διάφορα κομμωτήρια - κουρεία για τον ίδιο λόγο.

Στη συνέχεια παραλάμβαναν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών φωτογραφία τους, τύπου διαβατηρίου, προκειμένου να καταρτισθεί ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα παρέδιδαν στους υπό διακίνηση αλλοδαπούς.

Τους ανωτέρω αλλοδαπούς τους συνόδευαν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου και τους καθοδηγούσαν έως και την επιβίβασή τους σε αεροσκάφη πτήσεων προς Ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάστηκαν 8 απόπειρες παράνομης εξόδου από τη Χώρα μας, κατά τις οποίες μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνόδευαν και διευκόλυναν τους υπό διακίνηση αλλοδαπούς.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, σε κατάστημα καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 244 ταξιδιωτικά έγγραφα διαφόρων χωρών, εκ των οποίων τα 22 πλαστά και τα 222 γνήσια

• φορητός Η/Υ

• 15 κινητά τηλέφωνα

• το χρηματικό ποσό των 8.790 ευρώ

• το χρηματικό ποσό των 910 λιρών Αιγύπτου

• 9 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

• 2 τετράδια σημειώσεων, τα οποία περιλαμβάνουν παραγγελίες ταξιδιωτικών εγγράφων

• πλήθος δίφυλλων πλαστικοποίησης διαφόρων μεγεθών, για την παραποίηση των προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτικών εγγράφων ή την κατασκευή εξ’ υπαρχής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων

• συσκευή φωτισμού UV για τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων

• 2 συσκευές κοπής φωτογραφιών και εγγράφων

• 21 θήκες διαβατηρίων

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

