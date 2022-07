Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Δεν παραιτείται παρά το μπαράζ αποχωρήσεων υπουργών του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη η θέση του Μπόρις Τζόνσον. Ανοικτό το ενδεχόμενο ψηφοφορίας για πρόταση μομφής κατά του Βρετανού Πρωθυπουργού.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απέρριψε σήμερα το απόγευμα τις αυξανόμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί έπειτα από μια σειρά παραιτήσεων υπουργών και αιτημάτων βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος να αποχωρήσει.

Ερωτηθείς κατά την άφιξή του για μια προγραμματισμένη εμφάνιση ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής αν θα παραιτηθεί, ο Τζόνσον απάντησε: «Όχι, όχι, όχι».

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι «φυσικά» θα συνεχίσει ως πρωθυπουργός καθώς απάντησε σε ερωτήσεις σε κοινοβουλευτική επιτροπή εν μέσω μπαράζ παραιτήσεων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησής του και αυξανόμενων εκκλήσεων από βουλευτές του ίδιου του κόμματός του να παραιτηθεί.

Σε ερώτηση από ένα μέλος της επιτροπής εάν θα εξακολουθεί να είναι αύριο πρωθυπουργός, ο Τζόνσον απάντησε: «Φυσικά». Παράλληλα τόνισε στην επιτροπή ότι η χώρα δεν θέλει οι πολιτικοί να «εμπλέκονται σε ψηφοθηρία», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν χρειαζόταν άδεια από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τη διεξαγωγή εκλογών. «Δεν νομίζω ότι κανένας σε αυτή τη χώρα θέλει οι πολιτικοί να συμμετέχουν σε ψηφοθηρία», είπε ο Τζόνσον. «Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους ψηφοφόρους μας και να αντιμετωπίζουμε ζητήματα που τους ενδιαφέρουν».

Ωστόσο, η πίεση προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί αυξάνεται καθώς ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ενδεχόμενη πρόταση μομφής εναντίον του, με ολοένα περισσότερα μέλη της κυβέρνησής του να ανακοινώνουν τις παραιτήσεις τους.

Τελευταίοι που ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την κυβέρνηση είναι η υπουργός Μεταφορών Ρέιτσελ Μακλίν, καθώς και οι βουλευτές των Τόρις, Κρεγκ Ουίλιαμς, Μαρκ Λόγκαν και Ντάνκαν Μπέικερ από μέλη της κοινοβουλευτικής γραμματείας.

Όλοι όσοι παραιτήθηκαν δήλωσαν ότι πια δεν εμπιστεύονται τον Βρετανό πρωθυπουργό, με τους αναλυτές στο Λονδίνο να τονίζουν ότι πλέον δεν είναι θέμα αν θα παραιτηθεί ο Μπόρις Τζόνσον αλλά πότε θα το κάνει.



Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ακόμη και ο Μάικλ Γκόουβ, ένα από τα επιφανέστατα στελέχη των Συντηρητικών, που έχει μεγάλη επιρροή μέσα στο κόμμα έχει ζητήσει από τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί.



Ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον



Μια ψηφοφορία για πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον ενδέχεται να ξεκινήσει το νωρίτερο το βράδυ της Τετάρτης (06/07) δήλωσε ο δημοσιογράφος του βρετανικού ειδησεογραφικού δικτύου Sky, ο Τομ Λάρκιν, με ανάρτηση στο Twitter, επικαλούμενος ένα μέλος της Επιτροπής του 1922 που επιβλέπει τέτοιες ψηφοφορίες.



Ο Λάρκιν τόνισε ότι οι κανόνες της Επιτροπής, που επί του παρόντος δίνουν στον Τζόνσον ασυλία μέχρι το επόμενο έτος από μια ψηφοφορία για πρόταση μορφής, πιθανότατα θα αλλάξουν σήμερα το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο για φόνο και ο προπάππους της

ΕΟΔΥ - κορονοϊός: τέλος στην καθημερινή ενημέρωση για τα κρούσματα

Καιρός: Ηλιοφάνεια με δυνατούς ανέμους την Πέμπτη - Πού θα βρέξει