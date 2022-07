Βρετανία: νέα παραίτηση υπουργού μετά από σκάνδαλο

Η παραίτηση υποβλήθηκε για τον τρόπο που ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαχειρίστηκε ένα ακόμη σκάνδαλο στους κύκλους του κόμματός του.

Το μέλος των Συντηρητικών και υφυπουργός Παιδείας της Βρετανίας Γουίλ Κουίνς ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον τρόπο που ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαχειρίστηκε ένα ακόμη σκάνδαλο στους κόλπους της κυβέρνησής του.

Ο Κουίνς επεσήμανε ότι παραιτέιται μετά την "ανακριβή" ενημέρωση που είχε για τον διορισμό από τον Τζόνσον ενός πολιτικού εναντίον του οποίου είχαν γίνει καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

"Σας ευχαριστώ που με συναντήσατε χθες το βράδυ και για την ειλικρινή σας συγγνώμη σχετικά με την ενημέρωση που έλαβα από τον αριθμό 10 (σ.σ της Ντάουνινγκ Στριτ) ενόψει της ενημέρωσης του Τύπου τη Δευτέρα, η οποία τώρα γνωρίζουμε ότι ήταν ανακριβής", ανέφερε στην επιστολή του παραίτησης που έδωσε στον Βρετανό πρωθυπουργό και η οποία αναρτήθηκε στο Twitter.

With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p