Κόσμος

Βρετανία: πολιτική κρίση με την παραίτηση υπουργών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαοτική η κατάσταση στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Την παραίτησή τους ανακοίνωσαν αργά σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και ο υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, βυθίζοντας σε κρίση την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Τζάβιντ δήλωσε πως ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνά προς το εθνικό συμφέρον μετά από μια σειρά σκανδάλων, λέγοντας ότι «δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με ήσυχη τη συνείδησή του».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολλοί βουλευτές και η κοινή γνώμη έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνά για το εθνικό συμφέρον.

«Λυπάμαι που το λέω, ωστόσο, ότι είναι σαφές για μένα ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει υπό την ηγεσία σας - και ως εκ τούτου έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μου επίσης», είπε ο Τζάβιντ σε επιστολή του προς τον Τζόνσον.

Από την πλευρά του ο Σουνάκ, με επιστολή του παράλληλα που ανάρτησε στο twitter, γνωστοποιώντας την παραίτησή του από το πόστο του υπουργού Οικονομικών είπε πως με δισταγμό πήρε την απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι».

«Έγινε ξεκάθαρο σε μένα ότι οι προσεγγίσεις μας είναι θεμελιωδώς πολύ διαφορετικές» τόνισε ο Σουνάκ στην επιστολή του προς τον Τζόνσον.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Την “έσπασε” στο ξύλο ο κουνιάδος της

Power Pass – Αναγνωστόπουλος: Τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του