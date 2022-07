Κόσμος

Βρετανία: Ανυποχώρητος ο Μπόρις Τζόνσον - Οι επιλογές που έδωσε στους υπουργούς του

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Απέπεμψε τον Μάικλ Γκόουβ. Υπουργοί συγκεντρώθηκαν στην Ντάουνινγκ Στριτ.



Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον είναι ανυποχώρητος και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι ITV. Φέρεται μάλιστα να είπε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι έχουν δύο επιλογές: είτε να επικεντρωθούν το καλοκαίρι στην επίλυση των οικονομικών ζητημάτων, είτε να συμμετάσχουν σε έναν «αγώνα για την εξουσία».

«Μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανυποχώρητος και δεν θα παραιτηθεί», ανέφερε μέσω του Twitter η πολιτική συντάκτρια του καναλιού, Ανούσκα Αστάνα. «Οι πηγές μου λένε ότι είπε στους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα επικεντρωθούν είτε στην οικονομική ανάπτυξη είτε στο χάος μιας αναμέτρησης για την ηγεσία, και της συνακόλουθης πίεσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών», πρόσθεσε.

Ο Μπόρις Τζόνσον απέπεμψε ένα από τα επιφανέστερα στελέχη των Συντηρητικών, τον υπουργό προεδρίας της κυβέρνησης Μάικλ Γκόουβ, ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον. Ο Γκόουβ ήταν μεταξύ εκείνων των μελών της κυβέρνησης που ζήτησαν από τον Τζόνσον να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Σύμφωνα εξάλλου με το Sky News, ο Τζόνσον και ο νέος υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι σκοπεύουν να παρουσιάσουν το νέο οικονομικό πρόγραμμά της κυβέρνησης την επόμενη Τρίτη. Ένας σύμβουλος του Τζόνσον, ο Τζέιμς Ντάντριτζ, φέρεται να είπε ότι «σίγουρα» αυτό το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει φοροαπαλλαγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ είναι το τελευταίο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που τάχθηκε στο πλευρό των συναδέλφων της οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Τζόνσον.

Πολλοί υπουργοί συγκεντρώθηκαν από το απόγευμα στην επίσημη κατοικία του Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ για να του πουν ότι είναι ανάγκη να αποχωρήσει. Μία πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι τουλάχιστον ένας βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει, στην περίπτωση που αποφασίσει να αγωνιστεί για να διατηρήσει το αξίωμα.

Παρά τις παραιτήσεις υπουργών και βουλευτών του Συντηρητικού κόμματος και τις πιέσεις προς τον ίδιο, ο Τζόνσον λέει ότι έχει εντολή από τις βουλευτικές εκλογές του 2019, τις οποίες κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. «Δεν θα παραιτηθώ και, ειλικρινά, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται αυτή η χώρα είναι οι εκλογές», είπε νωρίτερα σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αρνήθηκε όμως να απαντήσει αν θα επιχειρήσει να διατηρήσει το αξίωμα ακόμη και αν ηττηθεί σε μια ενδεχόμενη ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τους βουλευτές του.

Οι παραιτήσεις, το βράδυ της Τρίτης, των υπουργών Υγείας και Οικονομικών πυροδότησαν ένα κύμα αποχωρήσεων. Πολλοί Συντηρητικοί βουλευτές δηλώνουν ανοιχτά πλέον ότι θέλουν να αποχωρήσει ο Τζόνσον και αμφισβητούν την ικανότητά του να κυβερνήσει αλλά και την ακεραιότητά του.

Την ώρα των κοινοβουλευτικών επερωτήσεων, ορισμένοι Συντηρητικοί προσπαθούσαν να μην γελάσουν την ώρα που άλλοι τον χλεύαζαν και τον σφυροκοπούσαν για την παλαιότερη συμπεριφορά του, τα κίνητρά του και ορισμένα από τα σκάνδαλα που σημάδεψαν μεγάλο μέρος της θητείας του.

Μολονότι ακόμη και κάποτε ένθερμοι υποστηρικτές του λένε ότι η σημερινή κρίση θα μπορούσε να τελειώσει μόνο με την παραίτησή του, ο Τζόνσον επιμένει ότι θα αγωνιστεί μέχρι τέλους. Ο εκπρόσωπός του είπε ότι αισιοδοξεί πως θα κερδίσει ξανά σε μια ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. «Η δουλειά του πρωθυπουργού σε δύσκολες συνθήκες, όταν σου έχει δοθεί μια κολοσσιαία εντολή, είναι να συνεχίζεις. Και αυτό θα κάνω», είπε ο Τζόνσον στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την Ανούσκα Αστάνα του ITV, που επικαλείται πηγές από το γραφείο του Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραιτηθεί αν ηττηθεί σε μια νέα ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

