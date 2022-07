Κοινωνία

Έκρηξη στη ΔΟΥ Αμαρουσίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές στο κτήριο.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο Μαρούσι, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην ΔΥΟ της περιοχής, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Πλαταιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη ήταν ισχυρή και έχουν σημειωθεί εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου και στην τζαμαρία του πρώτου ορόφου.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο πυροτεχνουργών των ΤΕΕΜ και της Αστυνομίας που διεξάγουν έρευνα στο κτίριο.

Η Αστυνομία έχει κλείσει προσωρινά την οδό Πλαταιών και έχει διακόψει την κυκλοφορία.

