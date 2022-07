Life

“Παγιδευμένοι”: Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1

Η υπόθεση της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1. Δείτε το τρέιλερ...

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται. Ποιοι είναι οι αληθινοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί;

Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Παγιδευμένοι σ’ έναν λαβύρινθο μυστικών, ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή συναισθημάτων, αναζητούν την αλήθεια. Κανείς τους, όμως, δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την οφθαλμαπάτη.

Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους.

Γιατί η αλήθεια δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο…

Γιατί κανείς δεν είναι αθώος…

Τους ρόλους του Δημήτρη και της Άννας ενσαρκώνουν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Μανώλη και την απόδοση σεναρίου-σενάριο η Σωτηρία Ψευτούδη.

Η εκτέλεση παραγωγής είναι της PEDIO PRODUCTIONS.

H δραματική αστυνομική σειρά «Παγιδευμένοι» θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.

