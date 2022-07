Κοινωνία

Φωτιά στο Μαρούσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν άμεσα την πυρκαγιά.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης, στο Μαρούσι και πιο συγκεκριμένα, στο Άλσος Συγγρού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, κοντά στο κτήμα Βορρέ. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και έθεσαν έτσι πολύ γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο περιορίζοντας την καμένη έκταση σε περίπου ένα στρέμμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης και Μπρούνο Γκάμα είπαν αντίο με “δάκρυα”

Μεσσήνη: πυροβόλησε την ανιψιά του, επειδή διαφωνούσε μαζί του!

Αστεροειδής πέρασε “ξυστά” από τη γη αιφνιδιάζοντας τους επιστήμονες