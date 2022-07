Κοινωνία

Φωτιά στο Κρανίδι: δύο συλλήψεις για εμπρησμό

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιοι για την πυρκαγιά στο Κρανίδι.

Η φωτιά που ξέσπασε πριν λίγα 24ωρα στο Κρανίδι κατέκαψε μεγάλη έκταση αλλα απείλησε και ξενοδοχείο έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Εξελίξεις υπάρχουν από την έρευνα της Αρμόδιας αρχής της Πυροσβεστικής, σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς συνελήφθησαν την Τρίτη 05 Ιουλίου 2022, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. και του Π.Κ. Κρανιδίου, δυο άνδρες, ως υπαίτιοι πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε δασική έκταση, στην περιοχή Κορακιά Αργολίδας.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

