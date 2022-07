Κοινωνία

Πειραιάς: φονική πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αυτοκίνητο ανελκύστηκε από γερανοφόρο όχημα.από την Πύλη Ε2.

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί ένας 67χρονος από το λιμάνι του Πειραιά, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή «ΗΕΤΙΩΝΑ» (πύλη Ε2).

'Αμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού, ενώ δύτες της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών εντόπισαν το όχημα στον πυθμένα της θάλασσας, από το οποίο ανέσυρε τον 67χρονο άνδρα.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ το ΙΧΕ ανελκύστηκε από γερανοφόρο όχημα της ΟΛΠ ΑΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: το αποχαιρετιστήριο σημείωμα των δημιουργών (εικόνες)

Ουκρανία: Στο ΥΠΕΞ κλήθηκε ο Τούρκος πρέσβης στο Κίεβο

Ψευτογιατρός - Δημακοπούλου: Οι μέθοδοι που οδήγησαν στους θανάτους των ασθενών