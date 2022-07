Ουκρανία: Μοντέλο – ελεύθερος σκοπευτής σκοτώθηκε από ρωσικό πύραυλο

Κόσμος

Ένα μοντέλο από τη Βραζιλία πήγε να πολεμήσει στο πλευρό των Ουκρανών ως ελεύθερη σκοπευτής και σκοτώθηκε από ρωσικό πύραυλο, τρεις εβδομάδες αφότου συμμετείχε στον αγώνα κατά των δυνάμεων του Πούτιν.

Πρόκειται για την Θαλίτα Ντο Βάλε, 39 ετών, η οποία στο παρελθόν συμμετείχε σε σε ανθρωπιστικές αποστολές σε όλο τον κόσμο και είχε πολεμήσει στο παρελθόν κατά του ISIS στο Ιράκ.

Σύμφωνα με τη DailyMail, σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα όταν ένας πύραυλος έπληξε το καταφύγιό της στο Χάρκοβο. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του και ο μισθοφόρος Βραζιλιάνος στρατιωτικός Ντάγκλας Μπουρίγκο, 40 ετών, ο οποίος επέστρεψε στο καταφύγιο για να βρει την Thalita.

Η Θαλίτα κατέγραφε τις εμπειρίες της από τις συγκρούσεις στο κανάλι της στο YouTube. Το βίντεο της για την καταπολέμηση του ISIS είχε 32.000 προβολές.

Στο παρελθόν σπούδασε νομική. Σε νεαρή ηλικία εργάστηκε ως μοντέλο και ηθοποιός.

Η τελευταία φορά που επικοινώνησε το μοντέλο με την οικογένεια της ήταν την περασμένη εβδομάδα, όπου η Thalita είχε μετακομίσει στην πόλη του Χάρκοβο, για να πολεμήσει.

