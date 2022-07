Life

“Το Πρωινό”: Σκορδά - Λιάγκας αποχαιρέτισαν με συγκίνηση (βίντεο)

Τι είπαν οι δύο παρουσιαστές στο φινάλε της εκπομπής

Τελευταία εκπομπή για το "Πρωινό" και το κέφι εναλλασσόταν συνεχώς με τη συγκίνηση για μία δύσκολη - από άποψη επικαιρότητας χρονιά - που με τεράστια επιτυχία έφτασε στο τέλος της.

Μετά τα τραγούδια από το Διονύση Σχοινά, το λόγο πήραν οι παρουσιαστές της εκπομπής θέλοντας να ευχαριστήσουν όλους όσοι συνέβαλλαν στην επιτυχία της εκπομπής.

"Θα ξεκινήσω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα από όλους τη Φαίη Σκορδά και τον ΑΝΤ1" είπε ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε αναφερόμενος στους συντελεστές της εκπομπής "είδα σε αυτή την ομάδα μία σπίθα και για αυτό η εκπομπή είχε αυτή την επιτυχία που είχε".

Έπειτα το λόγο πήρε η Φαίη Σκορδά η οποία εμφανώς συγκινημένη "δεν έχω προετοιμάσει τίποτα φυσικά, θέλω να ευχαριστήσω πολλούς ανθρώπους και πολλά στελέχη που μου έρχονται τώρα στο μυαλό, το Γιάννη Λάτσιο, το Τζόνυ Καλημέρη και βέβαια πάνω από όλους τον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, αλλά πάνω από όλα άνθρωπο Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη του αυτά τα 9 χρόνια" και πρόσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της "μου έλεγε η γιαγιά μου ότι είμαι άσχημη όταν κλαίω για αυτό θα το αποφύγω, σας ευχαριστώ πολύ όλους και σένα Λίτσα μου πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους, θα συνεχίσω να σας κάνω να χαμογελάτε".





