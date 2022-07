Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: εκπαιδευτική άσκηση δοκίμων εθελοντών Σαμαρειτών - Διασωστών στη Βούλα (εικόνες)

Εντυπωσιακή και άκρος παραγωγική ήταν η μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση Δοκίμων Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός το Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022, στην παραλία της Βούλας, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού και της Τομεάρχη Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ, κας Μαρίνας Σταμάτη.

Η μεγάλη εκπαιδευτική άσκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δοκίμων εθελοντών του Τμήματος Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών Αθήνας.

Κατά τη διάρκειά της, οι νέοι εθελοντές του Ε.Ε.Σ, υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αντιμετώπιση εικονικών έκτακτων καταστάσεων και παράλληλα να εφαρμόσουν, σε ρεαλιστικές συνθήκες, όλα όσα έχουν διδαχτεί στην μακροχρόνια εκπαίδευση που υφίστανται. Ο ενθουσιασμός των δοκίμων ήταν καταφανής για την μεγάλη εμπειρία που αποκόμισαν στο πεδίο.

Ο Ε.Ε.Σ. θα συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό τις καινοτόμες, πρωτοποριακές εκπαιδεύσεις ώστε οι νέοι εθελοντές του να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό συμβεί στο μέλλον.

