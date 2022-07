Πολιτική

Ένωση Εισαγγελέων κατά Θεοδωρικάκου για τις αποφυλακίσεις

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων και η αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παράλληλα ανακοίνωσε αύξηση της αμοιβής των αστυνομικών.

Με αφορμή σημερινές δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη ,Τάκη Θεοδωρικάκου σύμφωνα με τις οποίες οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές "αφήνουν ελεύθερους" συλληφθέντες για διάφορα αδικήματα και έτσι αυτοί συνεχίζουν τη δράση τους σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ), σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «η άσκηση ποινικής δίωξης, η επιβολή προσωρινής κράτησης, η καταδίκη και η απόλυση κατάδικων, έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα στη δικαστική εξουσία και αποτελούν δικαστική κρίση που υπακούει σε συγκεκριμένες νομοθετικές επιλογές».

Παράλληλα, η ΕΕΕ αναφέρει ότι «οι εκπτώσεις στη δικαστικά καθορισμένη χρονική διάρκεια των επιβαλλομένων ποινών, αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της πολιτείας, η οποία μπορεί να επιφέρει μια ουσιώδη μεταστροφή, με την εισαγωγή κριτηρίων και προϋποθέσεων λειτουργίας ενός πρόσφορου συστήματος που θα εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες προστασίας του κοινωνικού συνόλου, χωρίς αυτό να ματαιώνει, να περιορίζει ή να αναιρεί την δικαιοδοτική κρίση των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αυτονόητα ερμηνεύουν και εφαρμόζουν το νόμο που ισχύει».

«Εξήγησα το αυτονόητο» αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε δήλωση του- απάντηση σε ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων, η οποία του επιτίθεται για αναφορές του, σχετικά με απελευθέρωση κακοποιών, σε σημερινή συνέντευξη του στο τηλεοπτικό κανάλι Mega.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος, δήλωσε:

«Με έκπληξη πληροφορήθηκα την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη μου σε τηλεοπτικό σταθμό.

Στη συνέντευξη αυτή, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, που περιέγραφε ότι η αστυνομία αφήνει ελεύθερους συλληφθέντες κακοποιούς, εξήγησα το αυτονόητο: Η αρμοδιότητα ποινικής αξιολόγησης συλληφθέντων ατόμων δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά στη Δικαιοσύνη, η οποία εφαρμόζει τους Νόμους.

Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα, οι εξουσίες είναι διακριτές όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, το οποίο τηρούμε απαρέγκλιτα».

Παράλληλα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την αύξηση της νυχτερινής αμοιβής των αστυνομικών. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επικινδυνότητα του αστυνομικού επαγγέλματος, την εγκληματικότητα, στην απόκρουση των παράνομων μεταναστευτικών ροών και τις προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στην αύξηση των νυχτερινών των αστυνομικών ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών αυξάνεται το όριο για πληρωμή για τις νυχτερινές ώρες των αστυνομικών, από 48 ώρες τον μήνα που ήταν μέχρι τώρα, σε 64 ώρες.

«Οι αστυνομικοί μας τις εργάζονται αυτές τις ώρες. Ήταν ένα δίκαιο αίτημα, όπως και άλλα που έχουμε επιλύσει κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

