Κόσμος

Σίνζο Άμπε: το αυτοσχέδιο όπλο του δράστη και το νέο βίντεο από τη δολοφονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Ιάπωνα πρώην Πρωθυπουργού.

Ο ύποπτος άνδρας για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο 'Αμπε είναι ένας άνεργος 41 ετών, ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ο οποίος είπε στους ανακριτές ότι χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο όπλο, σύμφωνα με την ιαπωνική αστυνομία.

"Αυτό είναι που ισχυρίζεται ο ύποπτος και εμείς διαπιστώσαμε ότι (το όπλο που χρησιμοποιήθηκε) σαφώς φαίνεται αυτοσχέδιο, αλλά η ανάλυσή μας εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη", δήλωσε σε δημοσιογράφους ένας αστυνομικός της περιφέρειας Νάρα, όπου έγινε η δολοφονία.

Η αστυνομία της Νάρα δεν είναι σε θέση να πει εάν η οργάνωση την οποία ο ύποπτος δηλώνει ότι στοχοθέτησε, υπάρχει σήμερα. Θα ερευνήσει εάν ο 'Αμπε είχε σχέση με "συγκεκριμένη οργάνωση" που ανέφερε ο ύποπτος, ενώ ερευνά ακόμη γιατί ο 'Αμπε αποτέλεσε στόχο, ανάμεσα σε άλλους πιθανούς στόχους που συνδέονται με "συγκεκριμένη οργάνωση".

Για την αστυνομία παραμένει ασαφές εάν οι σφαίρες ήταν επίσης αυτοσχέδιες. Η αστυνομία συνέλλεξε πολλά μεταλλικά θραύσματα από το σημείο της δολοφονίας, και δεν μπορεί να πει εάν προέρχονται από σφαίρες. Το υλικό του αυτοσχέδιου όπλου είναι ένα μίγμα υλικών όπως το μέταλλο και το ξύλο, όπως δήλωσε. Ωστόσο η αστυνομία δεν μπορεί να πει εάν το αυτοσχέδιο όπλο ήταν ένα τρισδιάστατο τυπωμένο όπλο.

Η αστυνομία ερευνά εάν ο ύποπτος έδρασε μόνος του.

Επίσης η αστυνομία δεν μπορεί να αποκαλύψει εάν το σύστημα ασφαλείας μπορεί να είναι αυστηρότερο για έναν πρώην πρωθυπουργό παρά για άλλους βουλευτές.

Ο ύποπτος δήλωσε ότι είχε εργαστεί στο Ναυτικό των Δυνάμεων Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας επί τρία χρόνια και ότι η οργή του σε βάρος του Αμπε δεν είχε να κάνει με την πολιτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ένωση Εισαγγελέων κατά Θεοδωρικάκου για τις αποφυλακίσεις

Κακοκαιρία “έπνιξε” τη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Φυλακές Κορυδαλλού: πειθαρχικός έλεγχος για το γλέντι με μπουζούκι σε κελί