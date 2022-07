Ινδία: Πιστοί πνίγηκαν σε ιερό σπήλαιο (βίντεο)

Κόσμος

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Κασμίρ της Ινδίας, κατά το ιερό προσκύνημα ινδουιστών.

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 36 αγνοούνται μετά την καταρρακτώδη νεροποντή που προκάλεσε πλημμύρες κοντά σε ένα ινδουιστικό ιερό, στο ινδικό Κασμίρ, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος.

Στο ετήσιο προσκύνημα στο ιερό Αμαρνάθ συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες ινδουιστές οι οποίοι διασχίζουν παγετώνες και βαλτοτόπια για να φτάσουν στο σπήλαιο το οποίο περιέχει έναν σταλαγμίτη, τον οποίο θεωρούν φυσική εκδήλωση του θεού Σίβα.

Οι διασώστες ανέσυραν οκτώ νεκρούς μετά τη νεροποντή, κοντά στο σπήλαιο, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κασμίρ, ο Βιτζάι Κούμαρ. «Ορισμένες σκηνές και κοινοτικές κουζίνες παρασύρθηκαν από τα νερά της πλημμύρας», είπε.

Ένας άλλος αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέβασε τον αριθμό των νεκρών στους 13 αφού, όπως είπε, εντοπίστηκαν άλλα πέντε πτώματα.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συλλυπήθηκε τις οικογένειες και διαβεβαίωσε ότι θα παρασχεθεί «κάθε δυνατή βοήθεια» στους πληγέντες.

Το σπήλαιο καλύπτεται από χιόνι κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Οι Αρχές επιτρέπουν στους προσκυνητές να το επισκέπτονται μόνο για 45 ημέρες το καλοκαίρι, όταν ανοίγουν τα περάσματα καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τα προηγούμενα δύο χρόνια το προσκύνημα είχε απαγορευτεί λόγω της πανδημίας της Covid-19. Οι Αρχές αναμένουν αριθμό-ρεκόρ προσκυνητών φέτος, εκτιμώντας ότι θα φτάσουν ακόμη και τις 800.000. Μόνο το πρώτο 10ημερο, έφτασαν στην περιοχή 60.000 άνθρωποι.

