Ιαπωνία: Σε σοκ από τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε

Συνεχίζεται η προεκλογική διαδικασία, ενώ η χώρα βυθίζεται στο σοκ και το πένθος. Διεθνής καταδίκη της δολοφονίας του Σίνζο Άμπε.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει σήμερα η Ιαπωνία, μία ημέρα μετά τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, η σορός του οποίου μεταφέρθηκε στο Τόκιο από το δυτικό τμήμα της χώρας όπου βρισκόταν όταν έπεσε θύμα επίθεσης.

Η δολοφονία ενός από τους πιο γνωστούς πολιτικούς της Ιαπωνίας, την οποία κυβέρνησε επί οκτώ χρόνια, συγκλόνισε και προκάλεσε θλίψη τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, που συνελήφθη επί τόπου, ομολόγησε ότι στοχοθέτησε σκοπίμως τον Άμπε, εξηγώντας στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνδεόταν με μια «συγκεκριμένη οργάνωση». Κάποια ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε μια θρησκευτική οργάνωση.

Ο 41χρονος άνδρας, πρώην μέλος του Πολεμικού Ναυτικού της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, χρησιμοποίησε, όπως ανέφερε η αστυνομία «ένα αυτοσχέδιο όπλο».

Την ώρα της επίθεσης ο Άμπε πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία στη Νάρα για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της άνω βουλής που θα πραγματοποιηθούν αύριο Κυριακή. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι οι προετοιμασίες για τις εκλογές, «τη βάση της δημοκρατίας» συνεχίζονται κανονικά.

Η χήρα του Άμπε, Άκιε, επέβαινε σήμερα στη νεκροφόρα η οποία μετέφερε τη σορό του συζύγου της από το νοσοκομείο της Κασιχάρα κοντά στη Νάρα, όπου είχε διακομιστεί μετά την επίθεση, στην οικία τους στο Τόκιο.

Ο θάνατος του 67χρονου Άμπε, που δέχθηκε δύο σφαίρες στον λαιμό, ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε μια ομάδα είκοσι γιατρών.

«Βάρβαρη ενέργεια»

Η δολοφονία του Άμπε προκάλεσε σοκ στην Ιαπωνία, με τον Κισίντα, του οποίου είχε υπάρξει μέντορας, να καταγγέλλει μια «βάρβαρη και ασυγχώρητη ενέργεια».

Τη δολοφονία καταδίκασε η διεθνής κοινότητα.

Εξάλλου πολλοί άνθρωποι πήγαν στο σημείο της επίθεσης για να τιμήσουν τον πρώην πρωθυπουργό. «Δεν μπορούσα να μην κάνω τίποτα», δήλωσε η 54χρονη Σάσιε Ναγκαφούζι η οποία πήγε μαζί με τον γιο της για να αφήσει μερικά λουλούδια χθες το βράδυ.

«Τον σεβόμουν πραγματικά και του είχα εμπιστοσύνη ως πολιτικού», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι περίμεναν στην ουρά σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) για να αφήσουν λουλούδια σε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο ήταν τοποθετημένη μια φωτογραφία του δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού.

Τη Δευτέρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ολονυκτία, ενώ η κηδεία του Άμπε θα τελεστεί την Τρίτη παρουσία συγγενών και φίλων, μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν θα πραγματοποιηθεί δημόσια τελετή στη μνήμη του.

Ο Άμπε κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας. Από βουλευτής έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2006 και παρέμεινε στον θώκο μόλις ένα χρόνο, αλλά μετά διεκδίκησε και πάλι την πρωθυπουργία--κάτι σπάνιο για τη χώρα-- το 2012 με την δέσμευση να αναζωογονήσει την στάσιμη οικονομία, να χαλαρώσει τα όρια του ειρηνιστικού μεταπολεμικού Συντάγματος και να αποκαταστήσει τις παραδοσιακές αξίες. Παρέμεινε στην πρωθυπουργία ως το 2020 όταν παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

Αυστηρός έλεγχος των όπλων

Τοπικοί αξιωματούχοι του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) διευκρίνισαν ότι δεν είχαν λάβει καμία απειλή πριν την επίθεση.

Η δολοφονία του Άμπε έφερε στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας των δημόσιων προσώπων στην Ιαπωνία, όπου είναι συνηθισμένο οι πολιτικοί να πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από σταθμούς τραίνων ή σούπερ μάρκετ στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Στην Ιαπωνία η νομοθεσία για την οπλοκατοχή είναι μεταξύ των πιο αυστηρών παγκοσμίως. Βάσει αυτών των περιορισμών δεν επιτρέπεται στους πολίτες να οπλοφορούν και οι κυνηγοί που διαθέτουν σχετική άδεια επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους μόνο κυνηγετικά όπλα.

Οι ιδιοκτήτες όπλων είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν μαθήματα, να περνούν από γραπτές εξετάσεις και να υποβάλλονται σε εξέταση της ψυχικής τους κατάστασης, ενώ ελέγχεται και το ποινικό μητρώο τους.

Ασυνήθιστες είναι και οι επιθέσεις με στόχο πολιτικούς. Τα τελευταία 50 χρόνια είναι λιγοστές οι επιθέσεις που σημειώθηκαν, με προεξάρχουσα εκείνη το 2007, όταν δολοφονήθηκε ο δήμαρχος του Ναγκασάκι από έναν κακοποιό, ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αυστηροποίηση των περιορισμών κατά της οπλοκατοχής.

Η τελευταία φορά που δολοφονήθηκε ένας πρώην πρωθυπουργός ήταν το 1936 στη διάρκεια του ακραίου προπολεμικού μιλιταρισμού στη χώρα.

