Συρία: Ο Άσαντ επέστρεψε στο Χαλέπι (εικόνες)

Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, πριν από δέκα χρόνια, βρέθηκε στο πολύπαθο Χαλέπι ο Πρόεδρος της Συρίας.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-'Ασαντ μετέβη, για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης το 2011, στην επαρχία του Χαλεπίου, στον βορρά της χώρας, όπου επισκέφθηκε έναν από τους μεγαλύτερους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της Συρίας, ανακοίνωσε η προεδρία.

Η πόλη του Χαλεπίου, που ήταν η οικονομική πρωτεύουσα της Συρίας πριν από το 2011, έγινε το πεδίο σφοδρών μαχών μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων από την μια πλευρά και των φατριών ανταρτών και της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από την άλλη μεταξύ του 2012 και της ανακατάληψής της από τις κυβερνητικές δυνάμεις το 2016.

Ο 'Ασαντ μετέβη στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ανατολικό τμήμα της ομώνυμης επαρχίας για να παραστεί "στην έναρξη των εργασιών" σε ένα τμήμα του εργοστασίου, σύμφωνα με μήνυμα της συριακής προεδρίας στο Telegram.

"Η επαρχία του Χαλεπίου υπέφερε περισσότερο από τις άλλες επαρχίες", ανακοίνωσε η προεδρία, επικαλούμενη τον Μπασάρ αλ-'Ασαντ.

"Και καμιά μεγάλη πόλη δεν υπέφερε τόσο πολύ όσο το Χαλέπι, σε επίπεδο υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, υπηρεσιών, οβίδων, καταστροφών και τρομοκρατίας" πρόσθεσε.

"Συνεπώς, η επαρχία και η πόλη δικαιούνται να είναι οι περισσότερο ωφελούμενες από την επισκευή του εργοστασίου".

Η πλήρης επαναλειτουργία του εργοστασίου αυτού, ενός από τα σημαντικότερα της χώρας, θα συμβάλλει στον εφοδιασμό με ηλεκτρικό ρεύμα του Χαλεπίου και των προαστίων του.

Ο 'Ασαντ παραβρέθηκε επίσης στην επαναλειτουργία ενός σταθμού άντλησης νερού που καταστράφηκε ολοσχερώς το 2012 λόγω της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας στο Telegram.

Είναι η πρώτη επίσκεψη του 'Ασαντ στην επαρχία του Χαλεπίου από την έναρξη της αιματηρής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει από το 2011 τον θάνατο σχεδόν 500.000 ανθρώπων, έχει καταστρέψει υποδομές της χώρας και εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Η μάχη για τον έλεγχο της πόλης του Χαλεπίου θεωρείται η μεγαλύτερη νίκη των κυβερνητικών δυνάμεων και η μεγαλύτερη ήττα των φατριών της αντιπολίτευσης που ήλεγχαν τις ανατολικές συνοικίες της πόλης.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις εντούτοις δεν έχουν ανακαταλάβει το σύνολο της επαρχίας, καθώς η συνοριακή λωρίδα με την Τουρκία ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό τους Κούρδους από τη μια πλευρά, και τις συριακές φατρίες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα από την άλλη.

