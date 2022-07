Κοινωνία

Έκλεβαν προτομές από μνημεία και τις πουλούσαν σε σκραπατζίδικο!

Η Αστυνομία συνέλαβε δυο άτομα και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος που αγόραζε τις προτομές έναντι ευτελούς ποσού για να τις λιώσει.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν ένας Έλληνας και μια αλλοδαπή, μέλη εγκληματικής ομάδας που έκλεβαν προτομές από μνημεία σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο για την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις, ενώ αναζητείται ακόμη ένας συνεργός τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων (4) ατόμων, τριών ημεδαπών 36, 32 και 53 ετών και 35χρονης αλλοδαπής, για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, από δύο η περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, αφαιρώντας πράγματα καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας που βρίσκονται εκτεθειμένα σε δημόσιο τόπο, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συνελήφθησαν, την 7-7-2022 στην περιοχή της Αρτέμιδας, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο 36χρονος και η 35χρονη και στην περιοχή των Αχαρνών ο 53χρονος. Αναζητείται ο 32χρονος.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 7-7-2022 ο 36χρονος και η 35χρονη, επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν Πλατεία στην περιοχή της Αρτέμιδος και αφαίρεσαν την προτομή του Ελευθέριου ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, αποκολλώντας την εξ’ ολοκλήρου από την βάση της.

Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αρτέμιδος, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Από την έρευνα που επακολούθησε διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες μετά την κλοπή, μετέβησαν σε «σκραπατζίδικο», στην περιοχή των Αχαρνών, όπου πούλησαν την προτομή.

Το σκρρπατζίδικο εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 53χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης του, ο οποίος αποδέχτηκε την αγορά της προτομής, έναντι του ποσού των 150 ευρώ, την οποία εν συνεχεία έλιωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανακριτική έρευνα, ο 32χρονος, ο 36χρονος και η 35χρονη κατηγορούμενοι, οργανώθηκαν, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος για βιοπορισμό, διαπράττοντας κλοπές προτομών από την ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέγγιζαν πρώτες πρωινές ώρες, πάρκα και πλατείες στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, στις οποίες είχαν ήδη εντοπίσει μνημεία με προτομές.

Κατόπιν, αποβιβάζονταν από το όχημα και αφαιρούσαν την προτομή, αποκολλώντας την εξ’ ολοκλήρου από τη βάση της, στη συνέχεια την τοποθετούσαν στο εκάστοτε «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο και αποχωρούσαν από το σημείο, μεταβαίνοντας σε άμεσο χρόνο σε «σκαρπατζίδικο» για να την πουλήσουν, βάσει του βάρους της.

Μετά από έρευνα στην οικία του 35χρονου και της 36χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και 3 φυσίγγια. Κατασχέθηκε επίσης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, διαπιστώθηκε η συμμετοχή των κατηγορουμένων συνολικά στις κάτωθι αξιόποινες πράξεις:

Την 7-6-2022 αφαίρεσαν την προτομή του ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ που βρισκόταν απέναντι από το Λύκειο Φιλόθεης.

Την 14-6-2022 την πλατεία Δηλβόη στη Νέα Ερυθραία αφαίρεσαν την προτομή του ΗΡΩΑ ΔΗΛΒΟΗ

Την 7-7-2022 στην πλατεία Ελευθερίου στην Αρτέμιδα αφαίρεσαν την προτομή του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Σε προγενέστερο χρόνο από την 17-4-2022 στην πλατεία Φιλήντα στη Νέα Ιωνία αφαίρεσαν την προτομή του ΦΙΛΗΝΤΑ

Την 18-4-2022 στη Νέα Ιωνία αφαίρεσαν την προτομή του ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σε προγενέστερο χρόνο από την 12-5-2022 στη Νέα Ιωνία αφαίρεσαν την προτομή του ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ

Σε προγενέστερο χρόνο από την 26-4-2022 στη Νέα Ιωνία αφαίρεσαν την προτομή της ΣΟΥΡΗ

Σε προγενέστερο χρόνο από την 12-5-2022 στη Νέα Ιωνία αφαίρεσαν την προτομή του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.

