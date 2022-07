Παράξενα

Σέριφος: Τουρίστας βρήκε κιβώτιο με πυρομαχικά

Συναγερμός στο νησί μετά την ανεύρεση κιβωτίου με πυρομαχικά σε θαλάσσια περιοχή της Σερίφου.

Κιβώτιο με πυρομαχικά βρέθηκε στη Σέριφο από σκάφος, ο κυβερνήτης του οποίου και ενημέρωσε το Λιμενικό.

Το κιβώτιο εντοπίστηκε από τον κυβερνήτη σκάφους με σημαία Γερμανίας στη θαλάσσια περιοχή Άγιος Γεώργιος (Χερρονήσου).

Ο κυβερνήτης πήγε το κιβώτιο στην παραλία Τσιλιπάκι, όπου φυλάσσεται από στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για εξέταση – εξουδετέρωση των εν λόγω πυρομαχικών.

