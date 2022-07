Οικονομία

Πρόεδρος Πρατηριούχων Αττικής: Κάτω από 2,20 η αμόλυβδη την επόμενη εβδομάδα

Γιατί αργεί να φανεί στην αντλία η πτώση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς και πως αυτό σχετίζεται με την μειωμένη κατανάλωση.

Ο Νίκος Παπαγεωργίου Πρόεδρος Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Αττικής μίλησε για την αύξηση τιμής στα καύσιμα τονίζοντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η τιμή στην αμόλυβδη θα πέσει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο OPEN, έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη πτώση τζίρου στα πρατήρια υγρών καυσίμων τα τελευταία 8 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως δεν καταναλώνονται τα προμηθευόμενα καύσιμα άμεσα και σε μία πτωτική πορεία αργεί αυτό να αποτυπωθεί στις αντλίες των πρατηρίων. «Έτσι την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και τιμές κάτω από 2,20 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη», είπε ο κ.Παπαγεωργίου χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε πως με την άφιξη του Fuel Pass 2, η πραγματική τιμή για τους οδηγούς των ΙΧ θα φτάσει κάτω από τα 2 ευρώ, κάτι που θα είναι μεγάλη ανάσα για τους εκδρομείς του Ιουλίου και του Αυγούστου.

