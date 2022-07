Κοινωνία

Φλοίσβος: Μέλος πληρώματος βρέθηκε νεκρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε μαρίνα του Φλοίσβου.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε, βραδινές ώρες χθες, 36χρονος αλλοδαπός, μέλος πληρώματος σκάφους σημαίας Μάλτας, στην προβλήτα F της μαρίνας Φλοίσβου.

Στο σημείο προσήλθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδία: Πιστοί πνίγηκαν σε ιερό σπήλαιο (βίντεο)

Σέριφος: Τουρίστας βρήκε κιβώτιο με πυρομαχικά

Ιαπωνία: Σε σοκ από τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε