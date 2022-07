Πολιτισμός

Αγία Σοφία: “Μετατράπηκε” σε τζαμί για το Μπαϊράμι (εικόνες)

Το μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ουσιαστικά μετατράπηκε σε τζαμί. Την προσευχή διάβασε ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ.

Θλιβερές εικόνες στην Αγία Σοφία όπου πραγματοποιήθηκε η προσευχή για την πρώτη μέρα σήμερα του Μπαϊραμιού των Θυσιών.

Σύμβολο κατάκτησης για τους Τούρκους η Αγία Σοφία και για άλλη μια φορά έσπευσαν χιλιάδες μουσουλμάνοι να προσευχηθούν για την μεγάλη τους σημερινή εορτή. Την προσευχή διάβασε ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ

Οι πιστοί άρχισαν από χθες το βράδυ να συγκεντρώνονται στην Αγία Σοφία, η οποία μετατράπηκε σε τζαμί για να καταφέρουν να πάρουν μία θέση μέσα στο μνημείο.

Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας γέμισε πριν την ώρα της προσευχής. Οι πιστοί που δεν έβρισκαν θέση εντός του μνημείου βγήκαν έξω στο προαύλιο με τα χαλάκια τους.

