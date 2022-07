Κοινωνία

Ληστεία στο προαύλιο εκκλησίας!

Ένας 35χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε ζευγάρι, αποσπώντας τους τις χρυσές αλυσίδες που φορούσαν.

Τον τρόμο έζησαν ένας 76χρονος και μια 69χρονη το πρωί του Σαββάτου στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, εντός του στρατοπέδου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 35χρονος χθες το πρωί, τους πλησίασε, τους αφαίρεσε με την χρήση βίας τις χρυσές αλυσίδες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

