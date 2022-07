Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Γουότφορντ: Πρώτο δείγμα… θετικό για το “τριφύλλι”

Οι «πράσινοι» αναδείχτηκαν ισόπαλοι κόντρα σε έναν αντίπαλο που είναι αρκετά πιο μπροστά στην προετοιμασία, με τον Γιοβάνοβιτς να δίνει χρόνο σε όλους τους παίκτες του.

Στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) έμεινε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους κόντρα στη Γουότφορντ, δείχνοντας σοβαρή εικόνα σε όλο το 90λεπτο, απέναντι σε μία ομάδα που είναι σαφώς δύο... βήματα πιο μπροστά στην καλοκαιρινή της προετοιμασία.

Ικανοποιητικό το ανεπίσημο ντεμπούτο των Λοντίγκιν, Γκάνεα, Τσέριν με την «πράσινη» φανέλα (ο Μάγκνουσον έμεινε εκτός, καθώς έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δίνει χρόνο συμμετοχής και ρυθμό σε όλους τους παίκτες του.

Μετά από ένα «μουδιασμένο» ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός προσέγγισε πρώτος την περιοχή της Γουότφορντ κι απείλησε στο 11’ με μακρινό σουτ του Σαρδέλη, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ, με εκτίναξη στο «παραθυράκι» του ο Μπάχμαν.

Στο 21’ οι Άγγλοι είχαν την πρώτη τελική τους σε πλασέ του Πέντρο από το ύψος της περιοχής που βρήκε τον Μπρινιόλι σε ετοιμότητα, ενώ στο 43’ ο Ιταλός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού έδιωξε σε κόρνερ το μακρινό σουτ του Γκόσλινγκ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άλλαξε σχεδόν όλη την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για να δώσει ρυθμό σε όλους τους παίκτες του.

Η Γουότφορντ έχασε δύο ευκαιρίες σε διάστημα δύο λεπτών (54’-55’) με τον Σάμουελ Καλού, με τον Λοντίγκιν να δείχνει καλά αντανακλαστικά στην πρώτη φάση και το δεύτερο σουτ να φεύγει λίγο άουτ.

Στο 59’ από φάουλ του Ηλιάδη, ο Καρλίτος βρέθηκε μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση, όμως το πλασέ του κόπηκε την τελευταία στιγμή σε κόρνερ από τον Κάθκαρτ.

Στο 63’ το καλοτραβηγμένο φάουλ του Αϊτόρ αποκρούστηκε απ’ τον Οκόγιε που έπεσε εντυπωσιακά στη γωνία του, ενώ στο 68’ το πλασέ του Βαγιαννίδη με το αριστερό πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί πολλά ρήγματα κυρίως από την πλευρά του Γκάνεα, φτάνοντας ξανά κοντά στο γκολ στο 71’ όταν από εξαιρετική σέντρα του Ρουμάνο, ο Καρλίτος δεν πρόλαβε για πολύ λίγο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.

Στο 74’ ο Λοντίγκιν έδειξε ξανά πολύ καλά αντανακλαστικά στο πλασέ του Μεμπουντέ, ενώ στο 86’ το σουτ του Αϊτόρ από καλό σημείο κόντραρε πάνω στους αμυντικούς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 4-3-3): Μπρινιόλι (46’ Λοντίγκιν), Σάντσες (31’ λ. τρ. Βαγιαννίδης, 83’ Κρυπαράκος), Σένκεφελντ (46’ Σάρλια), Πούγγουρας (46’ Σιδεράς), Χουάνκαρ (46’ Γκάνεα), Κουρμπέλης (46’ Καμπετσής), Αλεξανδρόπουλος (46’ Τσέριν), Ηλιάδης (60’ Ρο’υμπεν), Παλάσιος (46’ Κώτσιρας), Σαρδέλης (46’ Αϊτόρ), Ιωαννίδης (46’ Καρλίτος).

ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ (Ρομπ Έντουαρντς, 4-4-2): Μπάχμαν (46’ Οκόγιε), Καμπασέλ, Κάθκαρτ (65’ Πόλοκ), Σάντος (65’ Μόρις), Ενγκακιά (46’ Χούνγκμπο), Γκόσλινγκ (46’ Ντομίνγκος), Καγιέμπε (65’ ΜακΚίρναν), Σέμα (46’ Καμαρά), Ντέλε-Μπασιρού (65’ Μεμπουντέ), Πέντρο (65’ Μπάαχ), Μπάγιο (46’ Καλού).

