Life

Ο dj Tiesto στον ΑΝΤ1: η εμφάνιση στην Αθήνα και η αγάπη για την Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Tiesto, ένας από τους διασημότερους DJs στον κόσμο, που έχει κερδίσει κάθε βραβείο που υπάρχει στην “βιομηχανία της μουσικής”, ξεσήκωσε 15.000 θεατές, στην Πλατεία Νερού.

Των Χρήστου Μαζανίτη – Θάνου Κλωνόπουλου

O Νο1 dj και μουσικός παραγωγός του κόσμου, “χόρεψε” την ... Αθήνα, το βράδυ του Σαββάτου!

Ο dj Tiesto εμφανίστηκε πίσω από τις κονσόλες, μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά, γεμάτη με ηλεκτρονική μουσική και χορό.

«Δεν έχω δει πολλά στην Αθήνα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι γενικά το ελληνικό κοινό είναι φανταστικό». είπε ο Tiesto, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1.

Ακόμη, μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με το ελληνικό κοινό και αποκάλυψε πως έχει ιδιαίτερο δεσμό με την πόλη της Αθήνας, αναφέροντας χαρακτηριστικά «νιώθω καταπληκτικά που επέστρεψα. Έχω έρθει στην Ελλάδα πολλές φορές, αλλά όχι τόσο συχνά στην Αθήνα. Οπότε, είναι ιδιαίτερο που επιστρέφω στην Αθήνα, γιατί εγώ και η Αθήνα έχουμε μεγάλη ιστορία και είναι πραγματικά πολύ ωραίο».

O διασημότερος dj όλων των εποχών, με τις μουσικές παραγωγές του ξεσήκωσε τους 15.000 θεατές, που αψήφησαν την βροχή και βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού, για να απολαύσουν το μουσικό υπερθέαμα που είχε ετοιμάσει για αυτούς ο Tiesto.

Ασταμάτητος χορός για δύο ώρες, νέοι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας που διασκέδασαν με την μουσική του πολυβραβευμένου dj υποσχέσεις από τον ίδιο πως τέτοιες βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής, θα επαναληφθούν σύντομα στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η επίσημη πραγματογνωμοσύνη για τις ζωγραφιές της (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Κεραυνός χτύπησε αεροπλάνο σε πτήση από την Αθήνα - Τι δήλωσε επιβάτης

Πάτρα: Είχε “χαθεί” η αδελφή του 25χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο