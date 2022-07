Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπαγνωσία: τι είναι η ασθένεια του Μπραντ Πιτ (βίντεο)

Η ασθένεια προσβάλλει περίπου το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ποια είναι τα κύρια γνωρίσματα και οι συνέπειες της.

Η προσωπαγνωσία, «face blindness» όπως ονομάζεται στα αγγλικά, είναι η σπάνια νόσος από την οποία πάσχει ο Μπραντ Πιτ, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ηθοποιός.

Όπως είπε ο Μπραντ Πιτ σε συνέντευξη του, «οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν τους σέβομαι. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι δεν τους “αποχωρίζομαι”. Απλά, χρειάζομαι μια βοήθεια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπραντ Πιτ αναφέρει ότι πάσχει από προσωπαγνωσία. Το 2013, στο περιοδικό “Esquire”, είπε δηλώσει «τόσοι πολλοί άνθρωποι με μισούν επειδή πιστεύουν ότι δεν τους σέβομαι. Κανείς δεν με πιστεύει. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πρόσωπο».

Όποιος πάσχει από την συγκεκριμένη νόσο δεν μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων, ακόμα και αν είναι μέλη της οικογένειας του με τα οποία έρχεται σε τακτική επαφή.

Πολλές φορές οι ασθενείς χρησιμοποιούν “εναλλακτικές στρατηγικές” για να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους, όπως να θυμούνται τον τρόπο που περπατούν ή το χτένισμα τους, την φωνή ή τα ρούχα τους. Ωστόσο, αυτά τα κόλπα δεν λειτουργούν πάντα, ειδικά όταν συναντούν κάποιον σε μια τοποθεσία που δεν τους είναι γνώριμη.

Η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας επίσης πάσχει από προσωπαγνωσία, γι΄ αυτό έχει πάντα τα μαλλιά της πιασμένα κοτσίδα, για να μην μπαίνουν στο οπτικό της πεδίο και την αποσυντονίζουν!

Μέσω Tik Tok πολλοί είναι οι χρήστες που μιλούν για την σπάνια νόσο που αντιμετωπίζουν και πολλές φορές δίνουν οδηγίες για το πως να ξανασυστηθεί κάποιος σε ένα πρόσωπο που ξέρει ότι πάσχει από προσωπαγνωσία.

Σύμφωνα με έρευνες, το 2% του πληθυσμού πάσχει από την εν λόγω ασθένεια. Τα άτομα με προσωπαγνωσία βρίσκονται στη μία πλευρά του προβλήματος, ενώ στην άλλη βρίσκονται τα πρόσωπα του στενού και ευρύτερου κοινωνικού κύκλου τους, που καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση, καθώς πολλοί θα νιώσουν την απόρριψη!

