Μπραντ Πιτ: Πάσχω από προσωπαγνωσία - Δεν μπορώ να αναγνωρίσω ούτε την οικογένειά μου

Για τη μάχη του, με την σπάνια νευρολογική διαταραχή, την προσωπαγνωσία μίλησε μίλησε σε συνέντευξή του, ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ, μιλώντας στο περιοδικό GQ, αποκάλυψε πως εξαιτίας αυτής της σπάνιας αδιάγνωστης ιατρικής κατάστασης πολλοί τον θεωρούν αγενή και σνομπ, επειδή δεν τους χαιρετούσε, όταν τον συναντούσαν και πως όλο αυτό το αντιμετωπίζει τουλάχιστον εδώ και μία δεκαετία.

"Κανείς δεν με πιστεύει!", είπε χαρακτηριστικά, στη συνέντευξή του, ο διάσημος ηθοποιός.

Η προσωπαγνωσία προκαλεί αδυναμία αναγνώρισης προσώπων, ακόμη και μελών της οικογένειας ή φίλων. Συχνά επηρεάζει τους ανθρώπους από τη γέννησή τους και είναι συνήθως πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα άτομο για το μεγαλύτερο μέρος, ή σε όλη τη ζωή του, με σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινότητά του.





