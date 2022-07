Παράξενα

Θεσσαλονίκη: έδειρε υπάλληλο καθαριότητας επειδή… τον ξύπνησε

Αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Εύοσμο. Η παρέμβαση των περαστικών έσωσε την κατάσταση.

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας εργαζόμενος στον τομέα καθαριότητας του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ο οποίος δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο από πολίτη επειδή τον… ξύπνησε ο θόρυβος του απορριμματοφόρου.

Το αδιανόητο αυτό περιστατικό σημειώθηκε στις 05.30 το πρωί του Σαββάτου, στην οδό 25ης Μαρτίου, στον Εύοσμο. Αρχικά ο πολίτης βγήκε στο μπαλκόνι και επιτέθηκε φραστικά απέναντι στους εργαζόμενους που εκείνη την ώρα προχωρούσαν στην αποκομιδή απορριμμάτων. Ωστόσο, δεν στάθηκε μόνο στην λεκτική επίθεση, καθώς στη συνέχεια κατέβηκε από το σπίτι του, κινήθηκε πίσω από το φορτηγό και όρμηξε με γροθιές σε βάρος ενός εκ των δημοτικών υπαλλήλων, τον οποίον χτύπησε στο πρόσωπο, λέγοντάς του μάλιστα «με ξύπνησες εσύ και το απορριμματοφόρο».

Οι σκηνές πανικού κινητοποίησαν περαστικούς που έσπευσαν να αποτραβήξουν τον πολίτη από τον εργαζόμενο, ο οποίος ήταν σε κατάσταση σοκ από την επίθεση και μάλιστα από τα χτυπήματα έφερε εκδορές στο πρόσωπο.

«Θα σταθούμε στο πλάι του εργαζόμενου»

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, Χρήστος Δεμερτζής μιλώντας στο ThessToday.gr καταδίκασε το βίαιο περιστατικό και τόνισε ότι η δημοτική αρχή θα σταθεί στο πλάι του εργαζόμενου σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια προβεί εναντίον του πολίτη.

«Δεν θα γίνονται ανεκτά παρόμοια περιστατικά. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα καταβάλλουν καθημερινά έναν τεράστιο αγώνα και ο σεβασμός είναι το ελάχιστο που πρέπει να τους αποδίδουν οι πολίτες. Το επάγγελμα είναι αρκετά δύσκολο και γίνεται κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες όλο τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ThessToday.gr

