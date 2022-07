Αθλητικά

Κορακάκη: Παγκόσμιο ρεκόρ στη Νότια Κορέα

Η Άννα Κορακάκη πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα προκριματικά του παγκόσμιο κυπέλλου, στη Νότια Κορέα.

Σπουδαία εμφάνιση που συνδυάστηκε με νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την Άννα Κορακάκη.

Η δις Ολυμπιονίκης της σκοποβολής, αγωνίσθηκε στο αεροβόλο πιστόλι 10μ, στον προκριματικό αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου, που διεξάγεται στην Νότια Κορέα και βαθμολογήθηκε με 588/600, καταρρίπτοντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ.

Η Κορακάκη, ανά σετ, πέτυχε βολές 95, 98, 99, 99, 95 και 96.

Παγκόσμιο ρεκόρ από την Ολυμπιονίκη μας Αννα Κορακάκη. Στο παγκόσμιο κύπελλο σκοποβολής που διεξάγεται στην Chahgwon της Κορεας στο αεροβόλο πιστόλι 10μ. είχε επίδοση 588/600, καταρρίπτοντας το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ. Μπράβο @KorakakiAnna pic.twitter.com/lFfm2NrUSp — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) July 11, 2022

