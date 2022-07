Κόσμος

Δολοφονία Σίνζο Άμπε: Η μητέρα του δράστη είναι μέλος της Εκκλησίας της Ενοποίησης

Η μητέρα του δράστη της δολοφονίας του Ιάπωνα πρώην προέδρου Σίνζο Άμπε ήταν μέλος της Εκκλησίας της Ενοποίησης, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της εκκλησίας αυτής στην Ιαπωνία.

Ο Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ένας 41χρονος άνεργος, ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία ως ο άνδρας που σκότωσε τον Άμπε στη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στη Νάρα την Παρασκευή.

Ο Γιαμαγκάμι πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προωθούσε μια θρησκευτική ομάδα στην οποία η μητέρα του είχε κάνει μια «τεράστια δωρεά», μετέδωσε το πρακτορείο Kyodo επικαλούμενο τους ερευνητές. Ο ίδιος ο δράστης δήλωσε στην αστυνομία ότι η μητέρα του χρεοκόπησε λόγω της δωρεάς αυτής, ανέφερε η εφημερίδα Yomiuri και άλλα ιαπωνικά μέσα.

Ο Τομιχίρο Τανάκα, πρόεδρος της Ιαπωνικής Family Federation for World Peace and Unification, γνωστής ως Εκκλησία της Ενοποίησης, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους στο Τόκιο ότι όντως η μητέρα του Γιαμαγκάμι ήταν μέλος της εκκλησίας. Ο Τανάκα αρνήθηκε να σχολιάσει τις δωρεές που έχει κάνει η γυναίκα, επικαλούμενος την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι ο Γιαμαγκάμι έτρεφε αισθήματα μίσους εναντίον μιας οργάνωσης, την οποία όμως οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει. Ούτε ο Άμπε ούτε ο δολοφόνος του ανήκουν στην εκκλησία, επεσήμανε ο Τανάκα, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεν είχε ρόλο συμβούλου της εκκλησίας.

Ο Σίνζο Άμπε είχε εμφανιστεί σε μια εκδήλωση μιας οργάνωσης που συνδέεται με την Εκκλησία της Ενοποίησης τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου είχε εκφωνήσει μια ομιλία με την οποία εξήρε το έργο της οργάνωσης προς την κατεύθυνση της επίτευξης ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εκκλησίας.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επικοινωνήσει με την μητέρα του Γιαμαγκάμι και δεν μπόρεσε να διακριβώσει αν η γυναίκα αυτή ανήκει σε κάποια άλλη θρησκευτική οργάνωση.

Η μητέρα του Γιαμαγκάμι εντάχθηκε στην οργάνωση αυτή περίπου το 1998, αλλά σταμάτησε να πηγαίνει στις συναντήσεις της από το 2009 ως το 2017, είπε ο Τανάκα.

Πριν από δύο με τρία χρόνια απεκατέστησε την επικοινωνία με μέλη της οργάνωσης και το τελευταίο εξάμηνο συμμετείχε περίπου μια φορά τον μήνα στις συναντήσεις της, όπως πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Εκκλησία της Ενοποίησης ιδρύθηκε στη Νότια Κορέα το 1954 από τον Σουν Μιούνγκ Μουν, έναν αυτόκλητο μεσσία και σφοδρός πολέμιος των κομμουνιστών.

Η οργάνωση έλαβε παγκόσμια δημοσιότητα λόγω των μαζικών γαμήλιων τελετών που πραγματοποιεί παντρεύοντας ταυτόχρονα χιλιάδες ζευγάρια.

Ο Μουν, ο οποίος μιλούσε άπταιστα ιαπωνικά, ξεκίνησε μια αντικομμουνιστική πολιτική εκστρατεία στην Ιαπωνία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και συνήψε σχέσεις με ιάπωνες πολιτικούς, σύμφωνα με έντυπα της Εκκλησίας.

Ο Μουν πέθανε το 2012. Η Εκκλησία της Ενοποίησης διαθέτει περίπου 600.000 μέλη στην Ιαπωνία από τα 10 εκατομμύρια που έχει παγκοσμίως, κατέληξε ο Τανάκα.

