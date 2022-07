Κόσμος

Δολοφονία Σίνζο Άμπε: Ο δράστης έφτιαξε το όπλο από εξαρτήματα που αγόρασε στο διαδίκτυο

Ο δολοφόνος πίστευε ότι ο Σίνζο Άμπε συνδεόταν με μια θρησκευτική οργάνωση. Πώς τον περιγράφουν οι γείτονές του.



Ο άνδρας που δολοφόνησε τον Σίνζο Άμπε πίστευε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συνδεόταν με μια θρησκευτική οργάνωση, την οποία κατηγορεί για την οικονομική καταστροφή της μητέρας του και είχε περάσει μήνες σχεδιάζοντας την επίθεση με ένα αυτοσχέδιο όπλο, είπε σήμερα η αστυνομία στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 41χρονος άνεργος Τετσούγια Γιαμαγκάμι ταυτοποιήθηκε ως ο ύποπτος για την δολοφονία του Άμπε χθες μετά την προβολή βίντεο από την ιαπωνική τηλεόραση που δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει ψύχραιμα τον πρώην πρωθυπουργό και να τον πυροβολεί πισώπλατα.

Λεπτός, με γυαλιά και ατίθασα μαλλιά ο ύποπτος εμφανίζεται να περπατάει στον δρόμο πίσω από τον Άμπε, ο οποίος στεκόταν πάνω σε ένα βάθρο σε μια διασταύρωση και να τον πυροβολεί δύο φορές με το όπλο του, μήκους 40 εκατοστών, το οποίο ήταν τυλιγμένο με μαύρη ταινία. Η αστυνομία τον ακινητοποίησε επί τόπου.

Ο Γιαμαγκάμι ήταν ένας μοναχικός τύπος, ο οποίος δεν απαντούσε όταν κάποιος του απηύθηνε τον λόγο, είπαν γείτονές του στο Reuters. Πίστευε ότι ο Άμπε προωθούσε μια θρησκευτική οργάνωση εξαιτίας της οποίας η μητέρα του είχε χρεοκοπήσει από τις δωρεές που της είχε κάνει, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο τις ερευνητικές αρχές.

"Η μητέρα μου είχε εμπλακεί σε μια θρησκευτική οργάνωση και το απεχθανόμουν", είπε στην αστυνομία ο ύποπτος, όπως μετέδωσε το Kyodo και άλλα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία της Νάρα, της πόλης όπου σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες που μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το κίνητρο του Γιαμαγκάμι ή με την προετοιμασία της επίθεσης.

Τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν κατονομάσει την θρησκευτική οργάνωση που φέρεται να είχε προκαλέσει την οργή του.

Ο Γιαμαγκάμι συναρμολόγησε το όπλο από εξαρτήματα που είχε αγοράσει στο διαδίκτυο και πέρασε μήνες σχεδιάζοντας την επίθεση, πηγαίνοντας ακόμη και να παρακολουθήσει προεκλογικές εκδηλώσεις του Άμπε, μεταξύ των οποίων και μια την παραμονή της δολοφονίας, 200 χιλιόμετρα μακριά από την Νάρα, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Είχε σχεδιάσει βομβιστική επίθεση προτού καταλήξει στην επίθεση με όπλο, σύμφωνα με τον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK.

Ο ύποπτος είπε στην αστυνομία ότι κατασκεύαζε όπλα τυλίγοντας μεταλλικούς σωλήνες με ταινία, κάποια από αυτά με τρεις, πέντε ή έξι σωλήνες με εξαρτήματα που αγόραζε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον NHK.

Η αστυνομία βρήκε τρύπες από σφαίρες σε μια πινακίδα που ήταν κολλημένη πάνω σε ένα φορτηγάκι της προεκλογικής εκστρατείας του Άμπε κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση και εκτιμά ότι προέρχονται από τον Γιαμαγκάμι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Βίντεο δείχνουν τον Άμπε να γυρίζει προς την πλευρά του δράστη μετά τον πρώτο πυροβολισμό προτού καταρρεύσει στο έδαφος μετά τον δεύτερο.

Κλειστός τύπος

Ο Γιαμαγκάμι ζούσε στον όγδοο όροφο ενός κτιρίου με μικρά διαμερίσματα. Το ισόγειο ήταν γεμάτο από μπαρ όπου οι πελάτες πληρώνουν για να πίνουν το ποτό τους και να κουβεντιάζουν με τις σερβιτόρες.

Ο ανελκυστήρας σταματάει στον τρίτο όροφο--σχεδιασμός που αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρημάτων. Ο Γιαμαγκάμι συνέχιζε με τις σκάλες μέχρι τον όγδοο όροφο που βρίσκεται το σπίτι του.

Μια 69χρονη γειτόνισσά του, που κατοικεί στον από κάτω όροφο, τον είχε δει τρεις ημέρες πριν από την δολοφονία.

"Τον χαιρέτησα αλλά με αγνόησε. Κοίταζε κάτω στο έδαφος και δεν φορούσε μάσκα. Φαινόταν νευρικός", είπε η γυναίκα αυτή στο Ρόιτερς δίνοντας μόνο το επίθετό της που είναι Νακαγιάμα. "Ήταν λες και ήμουν αόρατη. Εδειχνε σαν κάτι να τον ενοχλούσε", συνεχίζει.

Η Νακαγιάμα πληρώνει ενοίκοο 260 δολάρια τον μήνα και εκτιμά ότι και οι γείτονές της πληρώνουν το ίδιο ποσό.

Μια Βιετναμέζα που μένει στο παραδιπλανό διαμέρισμα από τον Γιαμαγκάμι και είπε ότι ονομάζεται Μάι τον περιέγραψε ως έναν κλειστό τύπο. "Τον είδα καμιά δυό φορές. Τον χαιρέτησα μέσα στο ασανσέρ, αλλα δεν είπε τίποτα".

Η εμπειρία από το Ναυτικό

Ένα πρόσωπο που ονομάζεται Τετσούγια Γιαμαγκάμι υπηρέτησε στην Ιαπωνική Ναυτική Δύναμη Αυτοάμυνας από το 2002 ως το 2005, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του ιαπωνικού Ναυτικού αρνούμενος ωστόσο να σχολιάσει αν το πρόσωπο αυτό είναι ο ύποπτος όπως έχουν μεταδώσει τα μέσα ενημέρωσης.

"Στη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Ιαπωνικής Ναυτικής Δύναμης Αυτοάμυνας εκπαιδεύονται με αληθινά πυρά μια φορά τον χρόνο. Κάνουν επίσης αποσυναρμολόγηση και συντήρηση των όπλων", είπε στο Ρόιτερς ένας ανώτερος αξιωματικός του Ναυτικού.

"Αλλά καθώς ακολουθούν εντολές όταν το κάνουν, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αποκτούν αρκετές γνώσεις για να μπορέσουν να κατασκευάσουν όπλα. Ακόμη και οι στρατιώτες που υπηρετούν για μεγάλο διάστημα δεν γνωρίζουν πως να κατασκευάζουν όπλα", είπε ο ίδιος.

Λίγο καιρό αφότου έφυγε από το Ναυτικό, ο Γιαμαγκάμι προσελήφθη σε μια εταιρεία ανθρωπίνου δυναμικού και στα τέλη του 2020 ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα εργοστάσιο στο Κιότο ως χειριστής περονοφόρου ανυψωτή, έγραψε η εφημερίδα Mainichi .

Δεν αντιμετώπιζε προβλήματα μέχρι τα μέσα Απριλίου όταν έλειψε από την δουλειά του χωρίς άδεια και έπειτα είπε στον προϊστάμενό του ότι θέλει να παραιτηθεί, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα. Έκανε χρήση της αδείας του και έφυγε από τη δουλειά του στις 15 Μαΐου.

