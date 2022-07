Πολιτική

Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν πρέπει να βυθιστεί σε πολιτική κρίση την πιο κρίσιμη ώρα

Τι είπε για την πρόκληση Μπαχτσελί με τον χάρτη. Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα για το Power Pass. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2.



«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής διακρίνεται για την προσήλωσή του στη θεσμικότητα και τη συνέπεια λόγων και πράξεων οι οποίες είναι βασικές προϋποθέσεις μιας σύγχρονης δημοκρατίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Στη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας απέδειξε εν μέσω τεράστιων κρίσεων ότι η πυξίδα της πολιτικής του είναι η σταθερότητα ώστε οι Έλληνες πολίτες αλλά και οι ξένοι επενδυτές να είναι σίγουροι και να μπορούν να σχεδιάζουν τη ζωή τους αλλά και τις δράσεις τους χωρίς απρόοπτα», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι με αυτές τις πολιτικές αρχές ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή που άρχισε να γίνεται λόγος για πρόωρες εκλογές κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της.

Κατηγόρησε για παλαιοκομματισμό και καιροσκοπισμό τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για έντονη τοξικότητα και διαβεβαίωσε πως «η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παίξει στο ταμπλό της έντασης, της πόλωσης και του διχασμού».

Έκανε αναφορά σε όσα είπε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα για το ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας καθώς και ότι η απόφασή του εδράζεται τόσο σε λόγους θεσμικής τάξης όσο και πολιτικής σταθερότητας σε μια Ευρώπη που γνωρίζει και θα γνωρίσει και το επόμενο διάστημα πρωτοφανείς κλυδωνισμούς όσο διαρκούν οι επάλληλες διεθνείς κρίσεις. «Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει μπροστά μας η βόμβα της απλής αναλογικής. Βόμβα την οποία φύτεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στα θεμέλια της σταθερότητας αλλά και της ομαλότητας ενώ ο ίδιος στο παρελθόν έκανε εκλογές και βρέθηκε στην εξουσία με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής», πρόσθεσε.

Ο πολιτικός και ο ιστορικός χρόνος στην εποχή που ζούμε είπε ακόμη, είναι απόλυτα συμπιεσμένος. «Μετριέται σε λεπτά και όχι σε ημέρες ή εβδομάδες. Κάθε αδράνεια μπορεί να αποβεί μοιραία».

Τόνισε πως «η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να βυθιστεί σε πολιτική κρίση την πιο κρίσιμη ώρα» κι έκανε αναφορά στα λόγια του πρωθυπουργού στην πρόσφατη συνέντευξή του πως είναι διατεθειμένος να αναλάβει το πολιτικό κόστος προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα.

Είπε πως η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρεις από αυτές ξεκινώντας από το νομοσχέδιο «Νέοι ορίζοντες στα ΑΕΙ» μέσω του οποίου όπως είπε προωθείται μια μείζονος σημασίας μεταρρύθμιση. Μίλησε για ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας στα πανεπιστήμια με ένα νέο μοντέλο διοίκησης, με θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ και με εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που αφορά την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μιλώντας για σημαντική παρέμβαση την κατεύθυνση της κοινωνικής προόδου. «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με έντονο κοινωνικό πρόσημα», όπως τόνισε ο πρωθυπουργός που εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο πλαίσιο και δίνει λύσεις σε προβλήματα που ταλάνιζαν πολλές γυναίκες.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που αφορά στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «Μίτος», που είναι μια νέα ψηφιακή διαδικασία η οποία τίθεται στη διάθεση των πολιτών σε πρώτη φάση πιλοτικά με στόχο την πλήρη εφαρμογή της μέχρι το τέλος του χρόνου.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις πυρκαγιές και στην πορεία αντιμετώπισής τους μέχρι σήμερα.

"Ο Ερντογάν οφείλει να πάρει θέσει για τον Μπαχτσελί"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ερωτήσεις στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε στο θέμα του χάρτη δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν Ντ. Μπαχτσελί και που φέρει νησιά του Αιγαίου να ανήκουν στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

"Πρόκειται για τον κυβερνητικό εταίρο του κ. Ερντογάν και οφείλει να πάρει θέση ο Τούρκος πρόεδρος. Εάν πρόκειται απλώς για ένα παραλήρημα ή αν πρόκειται για έκφραση επίσημη θέσης της τουρκικής κυβέρνησης. Αυτοί οι ίδιοι χάρτες της Τουρκίας επιβεβαιώνουν το βάσιμο της ελληνική επιχιερηματολογίας. Την τεράστια διάσταση σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η Τουρκία, την ακραία της προκλητικότητα, το ότι δεν αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, και επιμένει να προκαλεί με αβάσιμους και ανιστόρητους ισχυρισμούς σε μια εποχή που αποδοκιμάζεται ο αναθεωρητισμός σε όλο τον πλανήτη. Η χώρα μας δεν εκφοβίζεται δεν πανικοβάλλεται, τα εθνικά μας δίκαια μας είναι καλά κατοχυρωμένα απολύτως προστατευμένα. Το διεθνές δίκαιο η εθνική μας άμυνα και οι συμμαχίες μας συγκροτούν μια αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα".

Απαντώντας σε ερώτηση για την απόδοση υπηκοότητας σε "φερόμενο επιχειρηματία από τα Κατεχόμενα της Κύπρου" ο κ. Οικονόμου είπε ότι "στην περίπτωση την οποία αναφέρετε έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία".

Αναφερόμενος στην καταβολή των χρημάτων του power pass είπε ότι "είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας και πολύ σύντομα θα καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους" ενώ είπε ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για fuel pass 2.

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τον κίνδυνο ενεργειακής ανεπάρκειας στη χώρα μας εξαιτίας της διακοπής παροχής φυσικού αερίου, είπε ότι δεν διαφαίνεται άμεσα κίνδυνος αυτή την περίοδο για την ενεργειακή επάρκεια. "Εκφράζεται η αισιοδοξία από τους αρμόδιους ότι η χώρα μας δεν θα έχει πρόβλημα επάρκειας" είπε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι η διακοπή οφείλεται σε εργασίες συντήρησης του αγωγού.

Για τον εκλογικό νόμο και το ενδεχόμενο αλλαγής του είπε ότι έχει τοποθετηθεί πολλές φορές ο πρωθυπουργός για το θέμα, ενώ τόνισε ότι "δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι της πόλωσης, έχουμε δουλειά να κάνουμε".

Ερωτώμενος για τη Novartis είπε πως "ό,τι έχουμε να πούμε για Novartis το έχουμε πει εξαντλητικά. Δεν θα προσθέσω κάτι".

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για την ανακοίνωση της ΔΑΠ Νομικής, παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση της ΟΝΝΕΔ που απαντά στην ανακοίνωση αυτή.

