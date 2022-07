Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα σημάδια ότι νοσείς από Όμικρον ακόμα και αν το τεστ είναι αρνητικό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φανερώνουν τα κόκκινα εξανθήματα που εμφανίζοντας στο σώμα;

Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να “σαρώνει” τον πλανήτη, μετά από μία περίοδο ύφεσης, το καλοκαίρι του 2022 τα κρούσματα αυξάνονται με επικίνδυνους ρυθμούς.

Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας που κυριαρχεί η μετάλλαξη Όμικρον 4-5.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν κάποια σημάδια στο δέρμα φανερώνουν ότι μπορεί κάποιος να έχει κολλήσει κορονοϊό ακόμα και αν το τεστ είναι αρνητικό!

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Χειροπέδες” σε σπείρα που προσπαθούσε να αποπλανήσει ανήλικους μέσω διαδικτύου

Moody’s – Λευκορωσία: Χρεοκοπία σε σχέση με το εξωτερικό χρέος

Πένθος για τον Γιάννη Σμαραγδή: Πέθανε η σύζυγός του Ελένη