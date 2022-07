Κοινωνία

Σπάτα: Ξυλοκόπησε την γυναίκα μπροστά στο παιδί τους και έκανε απόπειρα αυτοκτονίας

Ένας καβγάς μεταξύ του ζευγαριού εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό. Οι γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία.



Την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή έσωσαν από βέβαιο θάνατο έναν άνδρα στα Σπάτα, στελέχη της Άμεσης Δράσης που κλήθηκαν να επιληφθούν επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικοί έκοψαν με σουγιά τον αυτοσχέδιο βρόγχο που είχε περάσει ο άνδρας στο λαιμό του και είχε κρεμαστεί στην κουπαστή της σκάλας του σπιτιού του.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν ο δράστης επισκέφθηκε την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί του. Ξαφνικά, το ζευγάρι άρχισε να τσακώνεται, με τον δράστη να αρχίζει να φωνάζει. Στη συνέχεια άρχισε να χτυπάει την εν διαστάσει σύζυγό του αρκετές φορές στο σώμα.

Ο δράστης μετά το επεισόδιο, έστειλε μήνυμα σε έναν γείτονά του με το οποίο τον ενημέρωνε πως θα αυτοκτονήσει.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Η άτυχη μητέρα τούς άνοιξε την πόρτα και τους είπε να τρέξουν στο δωμάτιο όπου είχε κλειδωθεί ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μάταια προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα και έτσι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν διπλανό διαμέρισμα για να πηδήξουν στο σημείο όπου ήταν ο δράστης.

Ο δράστης είχε προλάβει να κρεμαστεί με σχοινί στην κουπαστή της σκάλας του σπιτιού και ο αστυνομικός που έφτασε πρώτος στο σημείο έκοψε με ένα μαχαίρι το σχοινί.

Τελικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ πλέον ακολουθεί ψυχιατρική αγωγή.

