ΟΛΥΜΠΟΣ: Χρυσό βραβείο για τη νέα καινοτόμο φιάλη γάλακτος

Την κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό “Packaging Awards 2022” απέσπασε η νέα φιάλη γάλακτος της Όλυμπος.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση από την εταιρεία Όλυμπος:

«Η νέα συμπιέσιμη φιάλη, με μη αποσπώμενο πώμα, την οποία η ΟΛΥΜΠΟΣ εισήγαγε πρώτη στην ελληνική αγορά του γάλακτος, απέσπασε την κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό Packaging Awards 2022. Η επιτροπή αξιολόγησης Packaging Awards 2022, ανέδειξε τις κορυφαίες συσκευασίες της χρονιάς για την καινοτομία τους στον σχεδιασμό, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, την τεχνολογία που αξιοποιήθηκε και τις διαδικασίες, που προσδίδουν αξία σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας ενός προϊόντος.

Η νέα συσκευασία διατηρεί το προϊόν ακόμη πιο ασφαλές, καθώς το πώμα της παραμένει πάντα πάνω στη φιάλη, προσφέροντας υψηλή υγιεινή, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον, αφού στο τέλος ανακυκλώνονται μαζί, χωρίς το πώμα να χάνεται. Μετά την κατανάλωση του προϊόντος, ο όγκος της άδειας συσκευασίας μέσω της συμπίεσης μπορεί να μειωθεί κατά 50%, βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας.

Το τμήμα Έρευνας και Σχεδιασμού της ΟΛΥΜΠΟΣ ανταποκρίθηκε στην πρόκληση μιας εύχρηστης, πλήρως ανακυκλώσιμης συσκευασίας ΡΕΤ που ενσωματώνει όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ με τη νέα καινοτόμο συσκευασία προχώρησε στην υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας δυο χρόνια πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή της.

Το βραβείο, που είναι Gold και ανήκει στην κατηγορία Sustainability, παρέλαβε στην Αθήνα, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, ο εμπορικός διευθυντής της ΟΛΥΜΠΟΣ Μιχάλης Βεδεράκης».

