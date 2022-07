Οικονομία

“Μηχανικοί στην Πράξη” της MYTILINEOS

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο του προγράμματος έμμισθης πρακτικής εργασίας. Πότε λήγει η διορία για την υποβολή αιτήσεων.

Σε ανακοίνωση της MYTILINEOS αναφέρονται τα εξής:

«Στον 6ο κύκλο του φθάνει το επιτυχημένο πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας της MYTILINEOS «Μηχανικοί στην Πράξη». Νέες και νέοι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή από σήμερα και έως τις 24 Ιουλίου, αν επιθυμούν να συμμετάσχουν και να εργαστούν σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» έχει διάρκεια ενός έτους και προσφέρει εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου, με μαθητεία σε πραγματικές συνθήκες και έργα. Οι Μηχανικοί, ανάλογα με την ειδικότητά τους, απασχολούνται σε έργα των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας (Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας), καθώς και στις Κεντρικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες.

Από την αρχή του προγράμματος το 2014 μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει 109 νέες και νέοι «Μηχανικοί στην Πράξη». Στόχος της εταιρείας παραμένει να καταστεί το πρόγραμμα ένα σημείο αναφοράς για τους αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών που ξεκινούν την εργασιακή τους σταδιοδρομία.

Στον 5ο κύκλο του προγράμματος που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2021 και είναι σε εξέλιξη εντάχθηκαν 48 μηχανικοί - ο μεγαλύτερος αριθμός μηχανικών που εντάχθηκε στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα.

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι μία σύνθετη διαδικασία, ιδιαίτερα σήμερα όπου παρατηρείται έλλειψη καταρτισμένων εργαζομένων, παρά τις πολλές ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι η μη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των υποψηφίων εργαζομένων με τις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και δευτερευόντως η φυγή νέων επαγγελματιών στο εξωτερικό (brain drain).

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα «Μηχανικοί στη Πράξη» έρχεται να καλύψει την ανάγκη αυτή, αναδεικνύοντας τη σημασία των προγραμμάτων έμμισθης πρακτικής εργασίας. Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της MYTILINEOS Σάρα Φιδέλη δήλωσε με αφορμή την έναρξη του 6ου κύκλου: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αναβιώνουμε το θεσμό της μαθητείας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η εργασιακή εμπειρία που κερδίζουν οι συμμετέχοντες δίνει έμφαση τόσο στην απόκτηση hard, όσο και soft skills και η υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, δικαιώνει την επιλογή μας».

Οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο του Προγράμματος «Μηχανικοί στη Πράξη» έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους έως την Κυριακή 24 Ιουλίου, στην ιστοσελίδα https://engineersinaction.mytilineos.gr/el

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή του εξωτερικού όπως για παράδειγμα Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Μεταλλειολόγοι /Μεταλλουργοί ή Πολιτικοί Μηχανικοί

Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Άριστες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows, MS Office)

Εργασιακή εμπειρία μικρότερη των 3 ετών

Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η MYTILINEOS

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών / MBA (επιθυμητά)

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψυχομετρικά τεστ σε ηλεκτρονική μορφή, συνεντεύξεις με εκπροσώπους της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και συμμετοχή στο Κέντρο Προσομοίωσης.

Η MYTILINEOS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων συμβάλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030, για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα. Μαρία Θωμαδάκη: Τηλ. 210-6877326 | Fax 210-6877400 | E-mail: Maria.Thomadaki@mytilineos.gr.

κα. Δανάη Σαγκιώτη: Τηλ. 2102709432 | Fax 210-6877400 | E-mail: Danai.Sagioti@mytilineos.gr

κα. Χριστίνα Κοροντζή: Τηλ. 210 6877466 | Fax 210-6877400 | E-mail: Christina.Korontzi@mytilineos.gr ».