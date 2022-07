Κοινωνία

Φωτιά στην Παλλήνη

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε επί τόπου.

Πυρκαγιά σε οικοπεδικούς χώρους, στην Παλλήνη, ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι φλόγες ξεπήδησαν στα οικόπεδα που βρίσκοντια επί της οδού Πουλακάκη, στην Παλλήνη.

Για την κατάσβεση της, άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε οικοπεδικούς χώρους επί της οδού Πουλακάκη στην Παλλήνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2022

Λίγη ώρα αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο

Που αλλού μαίνονται πύρινα μέτωπα

Πυρκαγιές μαίνονται αυτή την ώρα και σε Σέριφο, Κουκούτσια Ηλείας κοντά στα Κρέστενα και άλλη μία στην Γαστούνη Ηλείας. Σε όλες επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην φωτιά κοντά στα Κρέστενα επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Φωτιές σε Ασπρόπυργο και Κεφαλονιά

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε στην θέση Ρουπάκι.

Κινητοποίηση προκάλεσε και η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κεφαλονιά, κοντά στον οικισμό Σουλλάροι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις 18:00 της Κυριακής έως τις 18:00 της Δευτέρας «εκδηλώθηκαν 26 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

(Πηγή εικόνων: facebook / pyrkagianews)

