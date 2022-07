Υγεία - Περιβάλλον

Λαγοκέφαλους γέμισε η θάλασσα στην Ρόδο (βίντεο)

Οι λαγοκέφαλοι έχουν γεμίσει τη θάλασσα της Ρόδου και η κατάσταση είναι τρομακτική και επικίνδυνη.

Γεμάτη λαγοκέφαλους είναι η θάλασσα της Ρόδου με τους ψαράδες αλλά και τους κατοίκους γενικότερα να κάνουν λόγο για μια «τραγική κατάσταση» και να εκφράζονται φόβοι ότι θα γεμίσουν τα νερά και δεν θα γίνεται σωστά το ψάρεμα.

Οι ψαράδες του νησιού λένε ότι στη θάλασσα, προς τη Λίνδο τα νερά έχουν γεμίσει με τα συγκεκριμένα ψάρια, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνουν επικίνδυνα και για τον άνθρωπο.

Την Κυριακή ψαράς στην Κάλυμνο έπιασε τον μεγαλύτερο λαγοκέφαλο που έχει εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή, με βάρος που ξεπερνούσε τα 6 κιλά.

πηγή βιντεο: tik tok/ fishingingreece

Τι είναι ο λαγοκέφαλος

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα τρομακτικό και επικίνδυνο ψάρι, το κρέας του οποίου δεν πρέπει να καταναλώνεται γιατί είναι ιδιαιτέρως τοξικό – περιέχει τετραδοτοξίνη. Μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση ακόμη και θάνατο.

Όταν είναι σε κοπάδι ή σε μεγάλα μεγέθη, δεν διστάζει να επιτεθεί ακόμη και σε κολυμβητές ή σε όσους κάνουν καταδύσεις ή ψαροντούφερο.

Τα δόντια του είναι εξαιρετικά κοφτερά και κόβουν σαν ξυράφι ενώ το δάγκωμα του έχει χαρακτηριστεί «μέγγενη». Μπορεί να κόψει σαν χαρτί ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού.

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος που ζει στον Ινδικό ωκεανό και εικάζεται ότι πέρασε στη Μεσόγειο από τη διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά θάλασσα. Για το οικοσύστημα αποτελεί κίνδυνο θάνατο γιατί καταστρέφει μαζικά άλλα είδη ψαριών.

Τα δελφινόψαρα μαζί με τις ζαργάνες είναι ο νούμερο ένα εχθρός του λαγοκέφαλου, τον γόνο του οποίου καταναλώνουν σε μεγάλες ποσότητες. Άλλα ψάρια που κυνηγούν τον επικίνδυνο λαγοκέφαλο είναι οι λαμπούκες, οι σφυρίδες και τα μαγιάτικα.