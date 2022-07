Κοινωνία

Ζαχάρω - Τροχαίο: Πέθανε ο 22χρονος διανομέας που είχε τραυματιστεί

Το παλικάρι που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο "έσβησε" μετά από 21 μέρες μάχης.

Στο πένθος βυθίστηκε η Ζαχάρω Ηλείας στην είδηση του θανάτου νεαρού διανομέα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο.

Ο 22χρονος είχε συγκρουστεί σφοδρά με αγροτικό όχημα στις 20 Ιουνίου εν ώρα εργασίας.

Ο άτυχος Γιάννης Καραχρήστος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και πάλευε για τη ζωή του επί 21 μέρες, αλλά δυστυχώς κατέληξε σήμερα.

Η κηδεία του θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης 13/7, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, άνω Ξηροχωρίου Ζαχάρως.

