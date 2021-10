Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός ντελιβεράς μετά από τροχαίο

Οδηγός ΙΧ παρέσυρε τη μηχανή του διανομέα στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Κατέληξε κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Τραγωδία τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με θύμα έναν διανομέα φαγητού.

Οδηγός οχήματος παρέσυρε τη μηχανή του 47χρονου ντιλιβερά στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου με 25ης Μαρτίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο άτυχος διανομέας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, εντός του ασθενοφόρου που τον παρέλαβε.

Ο οδηγός του ΙΧ αρχικά εγκατέλειψε το σημείο, ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψε και συνελήφθη.

Από το περιστατικό σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Πηγή: voria.gr

