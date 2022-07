Κόσμος

Βρετανία: Στις 5 Σεπτεμβρίου “παραδίδει” ο Τζόνσον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε το Συντηρητικό Κόμμα για τις διαδικασίες εκλογής του διαδόχου του Μπόρις Τζόνσον. Διορία λίγων ωρών για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων.

Το Συντηρητικό κόμμα θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στις 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις ψηφοφορίες μεταξύ των μελών του, με βάση τους κανόνες που ανακοινώθηκαν από την αποκαλούμενη «Επιτροπή 1922».

Οι υποψήφιοι θα έχουν περιθώριο μόνο μία ημέρα, την αυριανή, για να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους.

Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν την Τετάρτη, μέχρι να μείνουν μόνο οι επικρατέστεροι δύο, κάτι που ενδεχομένως να γίνει μέχρι την Δευτέρα.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να εξασφαλίσει προηγουμένως την στήριξη τουλάχιστον 20 βουλευτών.

Μέχρι σήμερα, 11 στελέχη του κόμματος έχουν ανακοινώσει ότι θα θέσουν υποψηφιότητα για την ηγεσία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί μέσα στο ΑΠΘ (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: η ψυχολόγος, τα κενά και οι αντιφάσεις (βίντεο)

Ζαχάρω - Τροχαίο: Πέθανε ο 22χρονος διανομέας που είχε τραυματιστεί