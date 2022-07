Πολιτική

ΗΠΑ: Επιστολή στην Βουλή των Αντιπροσώπων κατά της πώλησης F-16 στην Τουρκία

Ελληνικές και εβραϊκές οργανώσεις στις ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς νομοθέτες να στηρίξουν την τροπολογία η οποία βάζει φρένο στην πώληση F-16 στην Τουρκία.



Να οικοδομήσουν ευρύτερη στήριξη για την τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής Κρις Πάπας στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό σχετικά με τα F-16 επιχειρούν οι ελληνικές και εβραϊκές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Σε κοινή επιστολή που στάλθηκε στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) και η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) ζητούν από τους Αμερικανούς νομοθέτες να στηρίξουν την τροπολογία του Κρις Πάπας, η οποία βάζει φρένο στην πώληση αλλά και στην αναβάθμιση των μαχητικών F-16 που ήδη διαθέτει η Τουρκία.

Η Επιστολή του HALC και της AJC στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων

«Οι τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και οι ένοπλες υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου έχουν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, δημιουργώντας μια πραγματική απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Επιπροσθέτως, η Τουρκία διεξάγει προκλητικές και επικίνδυνες ναυτικές ασκήσεις, ενίοτε με αληθινά πυρά, στα ελληνικά χωρικά ύδατα και γύρω από κατοικημένα νησιά.

Παρά την επιθετικότητα της Τουρκίας, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εκφραστεί υπέρ της εξέτασης του τουρκικού αιτήματος για την αγορά 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Lockheed Martin και τον εκσυγχρονισμό 80 κιτ για τον υπάρχοντα τεράστιο στόλο των πολεμικών αεροσκαφών της.

Η αναβάθμιση και η πώληση νέων F-16 στην Τουρκία θα υπονόμευε τον αμερικανικό νόμο, τις αμερικανικές αξίες και τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Τουρκία ήδη χρησιμοποιεί τον στόλο των αμερικανικών F-16 που διαθέτει για να παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Μεγάλος αριθμός αναλυτών έχει επανειλημμένως εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεγκατάσταση αναβαθμισμένων F-16 με τους S-400.

Η τροπολογία του Κρις Πάπας απαγορεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν κιτ εκσυγχρονισμού και νέα F-16 στην Τουρκία, εκτός εάν το Κογκρέσο λάβει πιστοποίηση ότι η Άγκυρα δεν έχει παραβιάσει την κυριαρχία της Ελλάδας – ειδικά μέσω εδαφικών υπερπτήσεων ή παραβάσεων του FIR Αθηνών. Ελπίζουμε ότι θα στηρίξετε αυτή τη σημαντική τροπολογία».

