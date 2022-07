Θεσσαλονίκη

Πρύτανης ΑΠΘ στον ΑΝΤ1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών οι πυροβολισμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου για το χθεσινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Το περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, είναι καθαρά ξεκαθάρισμα λογαριασμών», τόνισε σε δηλώσεις του στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ο πρύτανης του ΑΠΘ για το σκηνικό με τους πυροβολισμούς στο χώρο του κάμπους.

Ο Νίκος Παπαϊωάννου, σημείωσε πως «υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών Αρχών».

Περιγράφοντας το περιστατικό, είπε ότι, «ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να σπάσει την πύλη του ΑΠΘ, οι σεκιούριτι ειδοποιήσαν την Αστυνομία, από την πόρτα που οδηγεί στο ΑΧΕΠΑ έπεσαν οι πυροβολισμοί, από την Αγίου Δημητρίου επιχείρησαν οι αστυνομικοί και δύο άνθρωποι μετέφεραν τον τραυματία στο Γεννηματά».

Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, «νομίζω ότι είναι μια καθαρή εγκληματική ενέργεια που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε πόλη, έτυχε να συμβεί εκεί».

Αναφορικά, τέλος, με την παρουσία της Αστυνομίας, είπε ότι, «μόλις πήγε να γίνει κάτι, παρενέβη η σεκιούριτι, όπου χρήζει, η σεκιούριτι κάνει τη δουλειά της».

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 23χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος.

Ο 23χρονος Γεωργιανός που δέχθηκε πυροβολισμούς ήταν γνώριμος των Αρχών και πρόσφατα αποφυλακισμένος για υποθέσεις ληστειών. Ο ίδιος στην πρώτη του κατάθεση είπε ότι, δέχθηκε αναίτια πυροβολισμούς, όταν ήταν στην Πλατεία Χημείου με έναν φίλο του.

Για το περιστατικό έγιναν οκτώ προσαγωγές, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι, λίγο πριν είδαν μια ομάδα είκοσι ατόμων να κινείται στο χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν σε 178 σημεία την Τρίτη

Missing Alert: Εξαφάνιση 58χρονου

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη