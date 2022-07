Κοινωνία

Μαρούσι: Φωτιά σε κατάστημα (εικόνες)

Πανικός στο κέντρο του Αμαρουσίου από φωτιά που ξέσπασε μέσα σε κατάστημα.



Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε κατάστημα με ρούχα στο Μαρούσι, στην οδό Δήμητρας 6.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα.

