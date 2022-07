Παράξενα

Ιταλία: πήγε για selfie και “βούτηξε” στον Βεζούβιο

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού τουρίστα, που θα βρεθεί αντιμέτωπος και με την Δικαιοσύνη.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη, στην Ιταλία, όταν τουρίστας στην προσπάθειά του να βγάλει μία εντυπωσιακή selfie στην κορυφή του Βεζούβιου, έπεσε μέσα στον κρατήρα.

Ο 23χρονος τουρίστας από τη Αμερική, σύμφωνα με τον "Guardian" μπήκε σε... παράνομο μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του ηφαιστείου και έτσι, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Η περιπέτεια του νεαρού τουρίστα, ξεκίνησε όταν επισκέφθηκε την κορυφή του Βεζούβιου με την οικογένειά του, όμως αυτός θέλησε να δει από ακόμη πιο κοντά τον κρατήρα και ακολούθησε ένα μονοπάτι που απαγορευόταν γιατο κοινό. Στην προσπάθειά του να απαθανατίσει το κατώρθωμά του αυτό, το κινήτό του έπεσε μέσα στο στόνιο και τότε στην προσπάθειά του να το πιάσει έπεσε μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για τη διάσωσή του, με τον άνδρα να τη "γλιτώνει" με μικροτραυματισμούς όμως η δικαιοσύνη τον περιμένει καθώς όπως αναφέρεται σε τοπικά μέσα, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο για τη διαδρομή.

