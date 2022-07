Οικονομία

Αλεξανδρούπολη: προνύμφες καταστρέφουν σοδειές

Οι προσβολές που εντοπίστηκαν είναι κυρίως σε καλλιέργειες ηλιόσπορου και μηδικής και οφείλονται στο συνδυασμό των βροχοπτώσεων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Έντονη εντομολογική προσβολή από προνύμφες λεπιδόπτερων της οικογένειας Crambidae στην ευρύτερη αγροτική περιοχή Τυχερού του Δήμου Σουφλίου διαπιστώθηκε από κλιμάκιο γεωπόνων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.

Ο προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, Απόστολος Ξανθόπουλος διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι προσβολές που εντοπίστηκαν είναι κυρίως σε καλλιέργειες ηλιόσπορου και μηδικής, εκτιμώντας πως οφείλονται στο συνδυασμό των βροχοπτώσεων και των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, παράγοντες που, όπως λέει, ευνοούν την ανάπτυξη όχι μόνο του συγκεκριμένου είδους αλλά και άλλων εντόμων.

«Δεν έχει εκτιμηθεί με ακρίβεια η έκταση της προσβολής, η οποία δεν είναι σε όλες τις καλλιέργειες και έγινε αντιληπτή τις τελευταίες δύο ημέρες από την προσβολή στα φύλλα καθώς είναι φυλλοφάγος», αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της ταχύτατης εξάπλωσης της προσβολής συστήνεται ο καθημερινός έλεγχος των αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση εντοπισμού προσβολών συνιστάται ο άμεσος ψεκασμός με εγκεκριμένα για την αντίστοιχη καλλιέργεια εντομοκτόνα σε όλα τα αγροτεμάχια της συγκεκριμένης περιοχής. «Αν δεν ψεκάσουν όπου υπάρχει μεγάλη προσβολή μπορεί να καταστραφούν οι καλλιέργειες. Υπάρχουν δραστικές ουσίες για την εξόντωσή του όμως επειδή είναι διαφορετικές καλλιέργειες απαιτούνται διαφορετικές δραστικές ουσίες, για παράδειγμα η μηδική απαγορεύεται να ψεκαστεί με το ίδιο εντομοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί στον ηλιόσοπορο γιατί προορίζεται για ζωοοτροφή και η επιλογή των δραστικών ουσιών πρέπει να γίνει σε συνεργασία με γεωπόνους», τονίζει ο κ. Ξανθόπουλος. Τέλος σε ό,τι αφορά στη διαδικασία του ψεκασμού ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου εξηγεί πως στη μεν μηδική οι ψεκασμοί είναι εύκολοι και γίνονται με τα συμβατικά μέσα στον δε ηλιόσπορο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τουρμπίνα οπότε θα καταστραφεί μέρος της καλλιέργειας είτε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

