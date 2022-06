Παράξενα

Ροδόπη: “Βροχή” από ακρίδες καταστρέφουν καλλιέργειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν καλλιεργητές για την μεγάλη καταστροφή που βιώνουν.

Με ένα παράξενο φαινόμενο ήρθαν αντιμέτωποι οι καλλιεργητές στη Ροδόπη, όταν είδαν εκατομμύρια ακρίδες να καταστρέφουν τις σοδειές τους.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις περιοχές Ασκητές και Κρωβύλη που έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές.

«Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και το αντιμετωπίζουμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για εκατομμύρια ακρίδες, που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Ήδη έχουν καταστρέψει το 50% του συνόλου της παραγωγής και το έργο τους συνεχίζεται, καθώς μιλάμε για μεγάλες ακρίδες, που δεν μπορούμε να τις απομακρύνουμε. Πιθανόν να καταστρέψουν τα πάντα» τονίζει χαρακτηριστικά στο GRTimes ο κ. Μισαηλίδης.

Να σημειωθεί δε, ότι οι καλλιεργητές των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, καθώς οι συγκεκριμένες ζημιές, δεν καλύπτονται σε επίπεδο αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ. «Έχει γίνει ήδη μια αποτίμηση της κατάστασης από τα κλιμάκια της Περιφέρειας, ωστόσο για τις συγκεκριμένες καταστροφές δεν προβλέπονται αποζημιώσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει» υπογραμμίζει ο βαμβακοκαλλιεργητής.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοόλ: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση σε συναυλία

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)

Athens Pride: πολιτικοί δίνουν το “παρών” στο φεστιβάλ υπερηφάνειας (εικόνες)