Αθλητικά

Κομοτηνή: Θρήνος για την φοιτήτρια - Άφησαν λουλούδια στο σημείο που ξεψύχησε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Παλαιών Ρουμάτων, στα Χανιά της Κρήτης, μετά από τον θάνατο της 22χρονης Γεωργίας, στο γήπεδο των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Παλαιών Ρουμάτων, στα Χανιά της Κρήτης, μετά από τον θάνατο της 22χρονης Γεωργίας, στο γήπεδο των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

Σήμερα, όσοι την γνώριζαν, άφησαν σήμερα λίγα λουλούδια στη μνήμη της, στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή.

Συμφοιτητές, καθηγητές, φίλοι και γνωστοί βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην ανατολική στροφή του γηπέδου των ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, στο σημείο όπου κατέρρευσε η 22χρονη Γεωργία και άφησε την τελευταία της πνοή.

(Πηγή βίντεο: xronos.gr)

Το κλίμα ήταν βαρύ. Στο τέλος της μικρής τελετής, οι περισσότεροι από 100 παρευρισκόμενοι έδωσαν στην νεαρή αθλήτρια το τελευταίο της χειροκρότημα.

Στα «μαύρα» έχει ντυθεί όλο το χωριό στα Παλαιά Ρούματα Χανίων. Απαρηγόρητοι οι γονείς της, αρνούνται να πιστέψουν πως έχασαν έτσι ξαφνικά το αγγελούδι τους, ενώ σε κακή ψυχολογική κατάσταση, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδελφή της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της κοινότητας, Ελευθέριος Λουφαρδάκης, λέει πως το κλίμα είναι «πάρα πολύ βαρύ, πένθιμο. Τι να πει κανείς; Αποφράδα μέρα… Τους ενημέρωσαν από το νοσοκομείο ότι είναι νεκρή. Έκαναν όλες τις κινήσεις, αλλά ήταν αργά πλέον. Προπονιόταν στο γήπεδο, μόνη της φαίνεται, έπαθε ανακοπή, έμεινε για μεγάλο διάστημα μόνη, είχε καταλήξει πλέον»

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατος του νεαρού κοριτσιού οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η σορός της νεαρής αθλήτριας ταξίδεψε την Πέμπτη για τα Χανιά. Την Παρασκευή, στις 11:00, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τα Παλαιά Ρούματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: εμβόλια αγοράζουν οι χώρες της ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)