50 Cent: “χρυσή” αμοιβή για 2 ώρες στην Μύκονο

Πόσες θα είναι οι απολαβές του καλλιτέχνη για την εμφάνιση του στο “νησί των ανέμων”. Μόνο για “μεταφορικά” θα λάβει άλλα 50.000 ευρώ.

Eνας από τους πιο γνωστούς ράπερ διεθνώς, ο 50 Cent, θα εμφανιστεί φέτος σε κλάμπ στη Μύκονο.

Για να εμφανιστεί στην Μύκονο, θα λάβει μια αμοιβή που "ζαλίζει".

Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο Αμερικανός τραγουδιστής θα πάρει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για μόνο δύο ώρες μουσικού προγράμματος, αμοιβή 250.000 ευρώ κι ακόμη 50.000 ευρώ για τα μεταφορικά του έξοδα.

Τον διάσημο καλλιτέχνη της hip-hop θα απολαύσουν οι θαυμαστές του επί σκηνής στις 13 Αυγούστου, μια περίοδο που για τους επιχειρηματίες του μαγαζιού είναι η κατάλληλη, αφού τότε υπάρχουν στην Μύκονο, πολλοί τουρίστες από την Αμερική.

Θεωρούν λοιπόν ότι δεν θα διστάσουν να καταβάλουν τεράστια ποσά σε vip τραπέζια προκειμένου να απολαύσουν τον γνωστό καλλιτέχνη.

